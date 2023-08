Francia va a prohibir el uso de la abaya en las escuelas públicas por considerar que esta prenda tiene un significado religioso. La abaya es una túnica amplia que cubre el cuerpo de la mujer, de la cabeza a los pies, ocultando las formas, y es originaria de países musulmanes.

"La escuela no es el lugar para hacer proselitismo religioso", ha declarado este lunes el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, para justificar una medida adelantada por el ministro de Educación, Gabriel Attal.

Defensa del principio del laicismo

En una entrevista al canal BFMTV, Véran ha recordado que en las escuelas públicas se aplica el principio del laicismo y la abaya "evidentemente es un vestido religioso".

El domingo por la noche, Attal explicó que la prohibición tendrá carácter general, estableciendo "reglas claras" a nivel nacional para que los pero directores de centros escolares puedan decidir.

El ministro de Educación hizo hincapié en que en Francia "la escuela de la República se ha construido en torno a valores extremadamente fuertes, y en particular el laicismo".

"El laicismo no es una limitación, es una libertad. Es la libertad de forjarse una opinión. Para mí el laicismo en la escuela es algo muy claro: cuando se entra en una clase no se tiene que poder distinguir la religión de los alumnos al mirarlos. Por tanto, he decidido que no se podrá seguir llevando la abaya", declaró Attal, según recoge Efe.

El ministro tiene intención de reunirse esta semana con los directores de los centros escolares para explicar su directiva.