Hace un mes, la junta militar de Níger tomó el poder del país. El paso de los días no ha despejado el futuro de una de las diez naciones más pobres del mundo y a la vez una de las más ricas por contar con recursos naturales como uranio y petróleo. La impopularidad de Mohamed Bazoum motivó el levantamiento de militares encabezado por Abdourahamane Tchiani. Y pocos días después, la reacción de la Comunidad de Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) no se hizo esperar y amenazó con una intervención militar para que se “restablezca el orden constitucional”.

Entre 2020 y 2022, la región vivió al menos seis golpes en Burkina Faso, Mali o Guinea-Conakri. Sin embargo, este último en Níger supone un punto de inflexión, ya que se trata del último bastión de Occidente en el Sahel. Allí la población enarbola la bandera rusa para expresar el enfado hacia Francia y Estados Unidos y Bamako ha roto todos los lazos con París y ha girado hacia Moscú. De hecho, cuenta una importante presencia de los mercenarios del Grupo Wagner, que el jueves despedía a su líder, Yevgeny Prigozhin, tras estrellarse su avión en Rusia.

Desde el primer momento, la Cedeao anunció que estaba preparada para una intervención militar "quirúrgica" si "las opciones pacíficas" fracasan. "Si la solución diplomática funciona implicaría de manera bastante natural la consolidación de la junta militar", asegura la experta en relaciones entre la Unión Europea y Sahel Viviane Ogou Corbi. El nuevo régimen de Niamey hizo caso omiso a todas las amenazas y, además de destituir a Bazoum, acordó la suspensión de la Constitución y el nombramiento de un nuevo primer ministro que lidera "el gobierno de transición". Reforzó el dispositivo militar cerrando el espacio aéreo y el viernes llegó a un acuerdo con las autoridades de Burkina Faso y Mali para autorizarlos a intervenir militarmente en su territorio en "caso de agresión".

La Cedeao amenazó en 2013 con intervenir en Mali y no se materializó. "Pensar que en diez años la organización se ha convertido en una potencia militar que podría desplegarse a corto plazo me deja un poco escéptico" , asegura Dagauh Komenan , historiador e investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y especialista en el Sahel. La organización africana dispone actualmente de unos 25.000 efectivos para intervenir , pero tendrían que luchar contra el propio ejército de Níger y parte de los jóvenes que se han alistado en apoyo a la junta militar. " Se enfrentarán a los 26 millones de nigerinos" , aseguró el líder del país tras el golpe de Estado.

“Les costará controlar un territorio tan extenso y esto requiere de una logística y unas capacidades que los propios estados del África Occidental no tienen“

Níger cuenta con una gran extensión territorial , donde desde hace más de una década se libra una lucha antiterrorista sin resultados, la presencia yihadista se ha intensificado y ahora hay grupúsculos muy dispersos a lo largo y ancho del desierto. "Les costará controlar un territorio tan extenso y esto requiere de una logística y unas capacidades que los propios Estados del África Occidental no tienen" , dice Pepe Naranjo , colaborador de El País en África occidental.

Los intereses de Francia y el "oportunismo" de Estados Unidos

Otro punto a tener en cuenta a la hora de analizar un posible escenario bélico es el papel que va a jugar Francia. "Tiene demasiados intereses en el país como para no hacer nada", arguye Komenan. París no puede permitirse perder Niamey en un contexto de crisis energética a nivel mundial, es el séptimo productor mundial de uranio, y Francia, cuya energía depende en un 70% de la nuclear, es su principal importador. "No solo garantiza una cierta autonomía energética francesa, sino que le da acceso al uranio a un coste muy bajo", añade el investigador. Además, la Unión Europea ha mantenido una postura mucho más clara, ya que con este país mantiene importantes acuerdos para frenar la inmigración.

Sin embargo, los franceses provocan enfado y malestar popular en la región. Francia ha perdido su influencia en Mali y en Burkina Faso, y aunque ahora no puede permitirse perder Níger, para contener ese enfado popular tiene que medir muy bien los pasos a dar ante una posible intervención. Además, hay que tener en cuenta que tiene 1.500 militares franceses desplegados por el territorio, 1.100 soldados estadounidenses dentro de Níger y también decenas de militares italianos y alemanes. Si finalmente hubiera intervención, se "daría con el apoyo de Francia y Estados Unidos, porque son los únicos que están lo suficientemente cerca del escenario", recuerda Ogou Corbi. "Ha dicho que va a apoyar una intervención de la Cedeao, pero no puede intervenir de forma directa", matiza el analista desde Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, una intervención francesa de forma directa "sería el colofón de todos los movimientos antiimperialistas, de todos los movimientos anticolonialistas de la región para decir 'Francia nos quiere mantener en la servidumbre y lo está demostrando'", matiza.

“El colofón de todos los movimientos antiimperialistas, de todos los movimientos anticolonialistas de la región para decir: Francia nos quiere mantener en la servidumbre y lo está demostrando“

Sin embargo, Washington no ha defendido abiertamente esta opción. Teme perder el último bastión en la región desde donde monitorea lo que ocurre en toda esa parte de África, necesita mantener su influencia en Niamey. Ante esta tibia reacción, Naranjo no descarta que forzase su entrada en el conflicto: "¿Podría haber un ataque a una base de Estados Unidos para provocarla?", se pregunta. "Es una posición oportunista y gane quién gane, lo que quieren es poder mantenerse allí", argumenta Ogou Corbi. Coinciden en que no quieren verse arrastrados por ese sentimiento antifrancés en el Sahel.