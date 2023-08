Un "ligero choque" entre un buque cisterna y un petrolero en el canal de Suez ha causado la suspensión durante varias horas del tráfico en la importante vía marítima, que aún no ha recuperado su tránsito regular, el cual, según la autoridad gestora de la vía, "se reanudará dentro de unas horas".

El incidente, el séptimo en lo que va de año, tuvo lugar la pasada madrugada cuando "un ligero choque se produjo entre el buque cisterna de gas licuado BW Lesmes y el petrolero que lo seguía Burri", de las islas Caimán, ha confirmado el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, teniente general Osama Rabie, en un comunicado.

“Watch the playback of the two vessels’ collision and the tug operations happening right now in the #SuezCanal #marinetraffic pic.twitter.com/ZamrIeaZfk“