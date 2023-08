Entrevista en TVE

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que "es díficil de entender" el "no rotundo" de Ferraz a un pacto entre el PP y el PSOE en la ciudad autónoma, cuando los socialistas ceutíes habían manifestado previamente su disposición incluso a formar parte del Gobierno 'popular'.

"El PSOE había manifestado su intención de favorecer la gobernabilidad de Ceuta, de favorecer su estabilidad e incluso nos llegó a pedir que formáramos un Gobierno de coalición, y de golpe y porrazo viene este 'no' rotundo a cualquier tipo de acuerdo con el PP", ha lamentado en una entrevista en La Hora de la 1.

Vivas ha afeado al PSOE que no haya tenido en cuenta la peculiaridad y las "amenazas" de Ceuta, que como Melilla, está incluida en la "estrategia de seguridad nacional". "Me sorprende que un partido de estado como el PSOE no tenga en cuenta estas cuestiones a la hora de bloquear la gobernabilidad", ha apuntado.