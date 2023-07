En este contexto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este sábado posiciones de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SSO) ucranianas en el frente de Bajmut (este), según un mensaje difundido en redes sociales.

"Frente de Bajmut, posiciones avanzadas de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Hoy estoy aquí para felicitar a nuestros soldados en el día en que se les rinde homenaje, para honrar su fortaleza", ha afirmado el líder ucraniano en un breve texto. "Escuché el informe de uno de los comandantes, hablé con los guerreros. Muy poderosos, muy efectivos", ha añadido señala el mensaje, al que acompaña unas imágenes en el que se ve a Zelenski en un búnker dirigiéndose a un grupo de militares.



El presidente ha indicado que, por el momento, no es posible revelar detalles sobre las operaciones actuales de las SSO y que ello sólo podrá hacerse "pasado un tiempo", pero ha calificado su rendimiento de "verdaderamente heroico".

“Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!



