'Succession' y 'The last of us' lideran las nominaciones a los premios Emmy 2023

La serie de drama 'Succession' se ha alzado con 27 nominaciones para la 75 edición de los premios Emmy y se ha convertido en la producción con más candidaturas, seguida de 'The Last of Us' y 'The White Lotus', con 24 y 23 respectivamente, según ha anunciado este miércoles la Academia de la Televisión de EE.UU.

La 75 edición de los premios Emmy se celebrará el lunes 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, pero una hipotética huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) podría modificar la fecha de la celebración.

“��'Sucession' favorita en los #Emmys2023 con 27 nominaciones junto con 'The last of us' y 'La casa del dragón' compiten por el premio a mejor drama



▪️ 'Abbot Elementary', 'The bear' y 'Miércoles', nominadas a mejor serie comedia



Tres actores de 'Succession' nominados a mejor actor El chileno Pedro Pascal ('The Last of Us') ha sido nominado por la Academia de Televisión de Estados Unidos para la categoría de mejor actor en serie de drama para la 75 edición de los Emmy. Pascal competirá con Kieran Culkin ('Succession'), Bob Odenkirk ('Better Call Saul'), Brian Cox ('Succession'), Jeremy Strong ('Succession') y Jeff Bridges ('The Old Man'). Entre los finalistas para este apartado no figuraba un intérprete latino desde que Jimmy Smits fuera seleccionado gracias a su papel de Bobby Simone en 'NYPD Blue' ('Policía de Nueva York') en 1999. La posible nominación del chileno había cobrado fuerza en los últimos meses después de la enorme aclamación popular que suscitó su papel de Joel en la primera temporada de la serie posapocalíptica 'The Last of Us' (HBO), que lo ha erigido en todo un fenómeno mediático en Hollywood.

Mejor serie de comedia 'Colegio Abbott' y 'Wednesday' competirán en la categoría a mejor serie de comedia en la 75 edición de los Emmy, junto a producciones como 'Ted Lasso', 'Barry', informó este miércoles la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. La lista de nominados en dicha categoría la completan títulos como 'Solo asesinatos en el edificio', 'The Bear' y 'Jury Duty' y la ceremonia, hasta ahora prevista para el 18 de septiembre, está siendo amenazada por la posible huelga del Sindicato de Actores de Hollywood.