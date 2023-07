San Fermín 2023

7:12

Ernest Hemingway llegó a Pamplona con 24 años en 1923 como reportero del diario Toronto Star en busca de material para sus reportajes periodísticos. Su carácter apasionado, actitud abierta y una clara predisposición para involucrarse en el ambiente hicieron que no tuviera muchas dificultades para conectar con la gente, lo que facilitó su total integración en la fiesta. Así comenzó el idilio entre Pamplona y los Sanfermines y el escritor. Tres años después de su primera visita a Pamplona publicó la que fue su primera novela de éxito, 'The sun also rises', traducida al castellano con el título 'Fiesta'.