Elon Musk rectifica y amplía el límite de lectura que impuso en Twitter

El empresario Elon Musk, propietario de Twitter, ha ampliado este domingo los límites que impuso este sábado sobre la lectura de publicaciones a las que tienen accceso los usuarios.

Musk anunció ayer sábado que para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema", las cuentas verificadas podrían leer 6.000 tuits al día cómo máximo, las no verificadas 600, y las nuevas cuentas no verificadas, 300, aunque posteriormente hizo concesiones.

En pocas horas, Musk se desdijo un par de veces y amplió los límites hasta 10.000 tuits para las cuentas verificadas, 1.000 para las no verificadas y 500 para las nuevas cuentas no verificadas.

Pese a todo, el anuncio inicial de los límites causó un gran revuelo en la red, al tiempo que muchos usuarios reportaban problemas para acceder a los contenidos, y ese primer mensaje acumulaba este domingo por la mañana más de 455 millones de lecturas.

"¡En un ejercicio más de ironía, esta publicación ha conseguido un récord de visionados!", ha indicado el empresario, que ha comentado con sorna en otro mensaje cómo los usuarios estaban alcanzando los límites de lectura "por leer sobre los límites" y quejarse sobre la medida.

“The reason I set a “View Limit” is because we are all Twitter addicts and need to go outside.



I’m doing a good deed for the world here.



Also, that’s another view you just used.“