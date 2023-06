El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2022 en 6.076, un 13,7% menos que en 2021. En total, su deuda alcanzaba los 15.212 millones de euros, un 14,1 % menos, según los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria. Una vez eliminadas las duplicidades -ya que una misma deuda puede estar asignada, al mismo tiempo, al deudor principal y al responsable- la cifra total baja a 13.566 millones, un 6,9 % menos.

En el buscador de RTVE.es puedes ver la lista completa con el nombre de la persona física o jurídica que tiene una deuda de más de 600.000 euros, la cuantía total, si esta es mayor o menor que la de la lista anterior, además de los deudores que se incorporan a este listado por primera vez.

Este listado de grandes deudores con Hacienda, el décimo que publica la Agencia Tributaria. Como ya ocurrió el año pasado, recoge información de contribuyentes con deudas con Hacienda de más de 600.000 euros (hasta entonces era un millón de euros) que no estén sujetas a aplazamientos ni suspensiones ni hayan sido saldadas íntegramente tras conocer que se iba a incluir en el listado, así como sus responsables solidarios. Ahora bien, la Agencia Tributaria ha incorporado los supuestos que permiten eludir la lista de las sentencias del Supremo de principios de año, incluso aunque se deban más de 600.000 euros a Hacienda: que las deudas o sanciones no sean firmes o que la liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme.

En este décimo listado entran 630 morosos nuevos que no figuraban en el del año pasado, con una deuda total de 955 millones, mientras que salen 1.591, con una deuda de 3.135 millones, tras abonar su deuda, aplazarla, suspenderla o por no tener carácter firme.

La Agencia Tributaria especifica que 636 de los deudores que salen de la lista lo hacen precisamente por los nuevos criterios introducidos por el Supremo (con una deuda total de 1.479 millones). Por este mismo motivo, 322 morosos han evitado aparecer en ella (con una deuda de 734 millones). Ahora bien, la salida o ausencia no significa necesariamente que el contribuyente haya abonado su deuda. Puede haberla aplazado, anulado, que haya prescrito o que se encuentre en uno de los nuevos supuestos establecidos por el Supremo.

Solo un 15% de los morosos es persona física La mayor parte de los morosos que aparecen en el listado son personas jurídicas -5.067, con una deuda de 13.823 millones- y el resto, personas físicas -1.009, con una deuda de 1.390 millones-, sin que el listado distinga si un deudor es principal o solidario. La mayor parte de las deudas corresponden a deudores principales (12.023 millones), lejos de las de los responsables (861 millones) y quienes encajan en ambas categorías (2.328 millones). Por otra parte, casi la mitad de la deuda total -6.230 millones, un 41 % del total- se encuentra en proceso concursal, por lo que las posibilidades de cobro son limitadas hasta que termine el proceso, y se han realizado derivaciones de responsabilidad de 2.155 deudores principales, por 2.123 millones de euros.