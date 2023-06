Estafan 170.000 euros a una mujer granadina haciéndola creer que mantenía una relación amorosa con Brad Pitt. Los timadores le propusieron formar parte del club de fans del actor y le pidieron dinero, entre otras cosas, para una película. Tras más de un año de engaño, la mujer descubrió la estafa cuando concertó varias citas con el actor y este nunca acudía a los encuentros.

Los estafadores comenzaron el engaño, animándola a formar parte del club de fans, después le dijeron que sí quería hablar con él, y a continuación se hicieron pasar por Brad Pitt. En todos esos pasos iban pidiéndole dinero. En total, desembolsó 170 mil euros.

"La clave para entender el tema es tener claro que esta gente no van al principio a por una persona determinada. Lo que ellos hacen es lanzar un mensaje a través de páginas de Facebook del club de fans. Si al final llega a una o dos personas, pues ya tienen un filón", asegura Antonio Estella Aroza, abogado de la mujer estafada, en ' La Hora de la 1 '.

Una “relación” que dura más de un año

Detrás de este engaño hay una compleja trama de estafadores, la mujer asegura, según su abogado, que habrá más mujeres en su misma situación, engañadas como ella: "La relación comenzó principios de 2022. Y tras unos meses sin peticiones económicas y una vez que ya tenían confianza, fue cuando inician la petición de dinero. Empiezan con pequeñas cantidades y acaban con sumas importantes, en este caso de hasta 35 mil euros".

Con el paso de los meses se produjeron una serie de acontecimientos que a la mujer no le cuadraron, como por ejemplo el hecho de que jamás hubiese visto en persona a Brad Pitt: "Cuando ella va accediendo a las peticiones del estafador, pero él no hace nada para verla, empieza a sospechar. Él le dijo que vendría a España a grabar una película, para la que le pidió dinero. Sin embargo, le saltan las alarmas cuando aquí no viene nadie, ni se graba ninguna película", explica el letrado.

Cuando ella le pedía explicaciones, él le respondía con evasiva, le ponía excusas o se enfadaba por su falta de confianza: "Los estafadores saben en todo momento lo que tienen que decir, cuando tienen que enfadarse o cuando ser cariñosos. A la mujer le decía que estaban en un festival, en un estreno o directamente, enfermo".