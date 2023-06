Las próximas elecciones generales del 23 de julio son las primeras que se celebran en plena época estival. Ese día, miles de españoles van a estar disfrutando de sus vacaciones de verano, por lo que, una duda recurrente de la ciudadanía durante estos días, puede ser la de si les ha tocado, -o no-, en mesa electoral.

La ley electoral señala que cada mesa está formada por un presidente y dos vocales. Es competencia de los Ayuntamientos elegirlas, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona, y se realiza por sorteo público. De hecho, pasado 28 de junio era el último día que tenían los consistorios para designar a los componentes y las corporaciones locales ya están notificándolo personalmente. Además del presidente y los vocales, también se designan a dos suplentes por cada uno de los cargos y, el primero, es la máxima autoridad dentro del local electoral, por lo que está capacitado para llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Son requisitos fundamentales que los escogidos sepan leer y escribir, y sean menores de 70 años. Si bien, a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El presidente deberá tener el título de Bachillerato o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Eso sí, los cargos de mesa no pueden ser desempeñados por las personas se presenten como candidatas a las elecciones.

Este procedimiento se da en las localidades más pequeñas, pero si se trata de ciudades, es Correos la encargada de hacer llegar la notificación siguiendo los mismos pasos. La intentan entregar en mano hasta dos veces y, si no se logra dar con la persona, se deja una notificación en el buzón para que se acuda a la oficina de Correos más cercana a recogerla.

Los Ayuntamientos tienen tres días , desde este pasado miércoles, para hacer llegar, -vía correo ordinario -, la carta notificación a los que forman las mesas electorales. En los municipios más pequeños son los propios funcionarios del consistorio o la Policía Local los que intentan entregar en mano la notificación. Lo hacen dos veces y preguntan a los vecinos, si es necesario, para encontrar a la persona seleccionada. Si aun así no aparece, elevan el caso a la Junta Electoral Central (JEC) .

¿Si no me la entregan, puedo librarme de la mesa?

La respuesta es no. Que no se reciba la notificación en mano no exime de responsabilidad. De hecho, tal y como señala la ley electoral, los cargos de presidente y vocal de las mesas electores son obligatorios y, durante toda la jornada electoral, siempre tiene que haber al menos dos miembros. Se debe recordar, además, que cualquier persona mayor de 14 años que viva en el domicilio donde se entrega la notificación puede recogerla.

De hecho, si no se cumple con la obligación de formar parte de la mesa electoral -en ausencia de causa justificada-, la ley establece penas de prisión de entre tres meses y un año, o multas de entre seis y 24 meses.

Además, en diversos lugares de la geografía española la formación de las mesas se publica de manera abierta por parte de los Ayuntamientos, por lo que, en estos últimos casos, es muy fácil comprobarlo. En ciudades como Valladolid, Pamplona, Ávila, Córdoba, San Sebastián, Segovia o Logroño se puede consultar si se ha sido seleccionado o no.