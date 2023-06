El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que Rusia está investigando si los servicios de inteligencia occidentales participaron en la rebelión contra la cúpula militar y política rusa perpetrada por el grupo Wagner este fin de semana. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha remarcado que ni Occidente ni la OTAN estuvieron involucrados.

En declaraciones al canal RT, el jefe de la diplomacia rusa ha asegurado que Rusia tiene "estructuras con este fin" que, asegura, "se dedican a eso". Ha añadido, además, que los servicios de inteligencia estadounidense esperaban que el motín tuviese éxito.

"Vi cómo informaban de los sucesos en Rusia. En particular, la CNN, si mal no recuerdo, informó que la inteligencia estadounidense sabía con varios días de antelación de los preparativos del motín, pero decidió no comentarlo a nadie, por lo visto con la esperanza de que la rebelión tuviera éxito", ha asegurado Lavrov.

Sin embargo, ha añadido que el domingo la embajadora de EE.UU. en Rusia, Lynne Tracy, "transmitió señales" a los representantes rusos" en referencia a que Washington "no está implicado en esto (la rebelión), que confiaba en que las armas nucleares estuvieran bien y que los diplomáticos estadounidenses no se vieran afectados".

La embajadora, ha dicho Lavrov, "subrayó de modo especial que EE.UU. parte del hecho de que todo lo sucedido es un asunto interno de Rusia".