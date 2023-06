"Han convertido el Mediterráneo en un mar de muertos". Con pancartas en las que se podía leer este y otros mensajes similares, miles de personas han salido a la calle estos últimos días en Grecia para mostrar su indignación por el hundimiento de un pesquero con alrededor de 700 migrantes a bordo de los que solo han sobrevivido 104. Se trata del mayor naufragio relacionado con la inmigración en la historia del país y ha sucedido solo una semana y media antes de que se celebren elecciones generales.

La pregunta que surge es obvia: ¿influirá la tragedia en el voto de los griegos? "Para nada. No va a tener ningún efecto. El motivo es que estamos ante unas elecciones con unos resultados casi predichos", opina Elias Dinas, profesor de Ciencias Políticas en el Instituto Universitario Europeo. "Los griegos están tristes, pero echan la culpa a los traficantes, a la Unión Europea, a las guerras… a todos, menos al gobierno". Se solidarizan con las víctimas, señala, pero según las encuestas, la mayoría de los griegos no quiere que se abran sus fronteras.

Las posturas de los partidos

Un sentir general que estaría más en consonancia con la política migratoria de la derecha de Nueva Democracia, que ha gobernado los últimos cuatro años, que con la izquierda de Syriza, el principal partido de la oposición.



Ejemplo de la estrategia migratoria del gobierno de Kyriakos Mitsotakis, el líder de Nueva Democracia, es la construcción de un muro que ya ha comenzado, similar a la valla de Melilla, en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Por otro lado, varias organizaciones humanitarias, como Médicos sin Fronteras, han denunciado las devoluciones en caliente de su gobierno.

"Mitsotakis vincula la inmigración con la seguridad nacional. En general, su posición es que nadie pueda traspasar las fronteras griegas. La idea es vincular al inmigrante con el enemigo", comenta Dinas.





Durante estos días, en plena campaña electoral, Mitsotakis ha pasado prácticamente por alto la crisis del naufragio. No ha visitado Kalamata, el puerto al que llevaron a los migrantes después de rescatarlos, y en sus mítines se ha limitado a mencionar la responsabilidad de las mafias en este tipo de travesías.

"Tenía que elegir entre dos opciones: asumir la culpa o, al menos, cierta responsabilidad, o intentar ignorar el tema. Ha optado por la estrategia más fácil, que es intentar no hablar mucho de la tragedia", dice el profesor.



El líder de Syriza, AlexisTsipras ha optado por una estrategia diferente: ha condenado la gestión del gobierno del naufragio, las políticas migratorias de la Unión Europea y 24 horas después del hundimiento visitó a los supervivientes.

Tsipras gobernó entre 2015 y 2019. Entonces le tocó gestionar la crisis de los refugiados sirios y decidió abrir las fronteras. Sin embargo, ya en la oposición, no se ha opuesto al muro en la frontera, aunque ha señalado que no cree que vaya a solucionar el problema de la migración.



Otros partidos como el Comunista o los socialistas del PASOK, tercera y cuarta fuerza más votadas respectivamente en las elecciones de mayo, estarían a favor de una política migratoria más abierta, pero, en opinión de Dimas, como saben que la mayoría de la opinión pública no está de acuerdo, procuran no entrar en el debate.