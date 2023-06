'¡Para tí, que eras joven!', el retrato de Monteys y Fontdevilla de la juventud del Siglo XXI

Actualmente, Albert Monteys y Manel Fontdevila son dos de los grandes autores del cómic español. Pero hace 25 años eran dos jóvenes autores que llegaron a la revista El Jueves con ganas de comerse el mundo. Y por eso crearon una serie que hablaba de su generación y que terminaría convirtiéndose en la favorita de los lectores de la revista: ¡Para tí, que eres joven!. Una irresistible parodia de los usos y costumbres de la juventud de su época.

Ahora Astiberri la recopila en un tomo imprescindible de más de 200 páginas, que nunca se habían recopilado antes: ¡Para ti, que eras joven!, prologadas por los propios Albert y Manel y con nuevas páginas dibujadas para la ocasión en las que nos comentan la génesis de la serie, su método de trabajo, anécdotas e historia.

Albert Monteys nos recuerda como nació la serie: "Los dos comenzamos en la revista Puta Mili, pero al cabo de un tiempo nos cogieron para El Jueves. Manuel se puso con La parejita y yo empecé Paco's Bar y Tato, con moto y sin contrato. Cada semana entregábamos las páginas y ya está, pero en un momento dado querían renovar la redacción porque les parecía que ellos eran ya todos muy mayores y había temas que no controlaban".

Por eso -continúa Monteys-, nos propusieron, por un lado, que fuéramos cada semana a la reunión del consejo de redacción, para decidir cosas de la revista y, al mismo tiempo, nos dijeron: "Como sois los jóvenes, ¿por qué no hacéis algo los dos juntos? Una sección de cosas de jóvenes. Una cosa muy general". Y nos propusieron que empezásemos con una historieta de piercings y tatuajes. Nosotros nos conocíamos de antes, habíamos estado en el suplemento infantil del periódico Avui y en El Camaleón Ediciones. Nos teníamos bastante vistos, pero la verdad es que nunca nos habíamos planteado trabajar juntos así, de motu propio".

Página de '¡Para tí, que eras joven!'

"Enseguida cogimos una dinámica" Pero, como nos explica Manel Fontdevila, enseguida congeniaron: "El método era tan sencillo como que había que entregar dos páginas cada semana hablando de un tema. Al principio estábamos los dos en la redacción y comentábamos las cosas, pero enseguida cogimos una mecánica, porque al final hay un tono en el humor que es muy parecido y vimos que las cosas casaban bastante bien". "Finalmente -continúa Fontdevila-, lo que hicimos durante más años, que es que buscábamos temas, pero solo el título, digamos: Las motos, las tapas... Y luego uno de los dos lo desarrollaba, intentando delimitar bien cómo se tocaba el tema para que no nos pisaramos los chistes. Y ya está. Y esto lo hacíamos uno de los dos, cuando nos iba bien, de forma bastante relajada, aunque a la vez con muchas prisas. Y acababa saliendo". "Hasta el punto -añade Monteys-, de que casi siempre los chistes de Manel yo los veía cuando estaban ya publicados en la revista y a él le pasaba igual con los míos. O sea, básicamente el trabajo era previo, casi más de decir mira, tú harás este tipo de chistes y yo estos otros. Era como un pequeño reto que nos poníamos el uno al otro y, a partir de ahí, cada uno hacía lo que quería". Página de '¡Para tí, que eras joven!'

Unas páginas nuevas a modo de introducción Este volumen incluye páginas nuevas que sirven para introducirnos en este particular universo, como nos comenta Manel Fontdevila: "La idea es un poco vender la serie para quien no la conociera, porque, a lo tonto, dejamos de hacerla en 2014, casi diez años. Por eso contamos un poco de dónde sale todo esto, como lo hacíamos, que representa... también un poco por ofrecer un poco de material nuevo a quien ya lo conociera, para hacer un poco de chiste y tal. Pero básicamente es para esos lectores a los que esto les pueda caer un poco del cielo. Así que los situamos en el momento en que hicimos esta serie, en la revista en que la hicimos y en las circunstancias en las que la hicimos. Creo que es un bueno para enriquecer el conjunto". En cuanto a la forma de seleccionar las historias de este volumen, Monteys nos comenta: "Ha habido dos maneras de preparar las historietas. La primera, que era muy práctica, era seleccionar las que teníamos en formato digital y disponibles, porque eran 17 años de de hacer la serie y las primeras están en la redacción de El Jueves, pero nosotros ya no teníamos los archivos digitales. A partir de ahí y de lo que teníamos en el disco duro de nuestros ordenadores que no estaba publicado en libro, hicimos una buena selección. Básicamente cogimos lo que nos daba más risa, lo que nos parecía más divertido. Ha habido también algún chiste que actualmente nos daba vergüenza o ya no nos representaba... Pero sobre todo hemos elegido leyéndolo todo y viendo lo que nos parecía más divertido". Página de '¡Para tí, que eras joven!'

Los trucos para no repetirse Preguntamos a Monteys que, después de 17 años haciendo esta sección, ¿cuál era el truco para no repetir los temas o repetirlos sin que se notase? "El truco era más bien repetir las cosas con las que habíamos dado en el clavo. Porque los primeros tres o cuatro años sí que nos parecía que iban saliendo temas, pero los otros 13 años, nuestro convencimiento era que estábamos ya tocando el culo de la olla, que ya no había nada ahí y, pese a todo, seguían saliendo temas. Así que íbamos haciendo como derivadas, siempre sale alguna cosa nueva... y a veces era casi como jugar al Veo, veo. Por ejemplo, si íbamos en tren a algún salón del cómic y sonaba la megafonía decíamos: "No hemos hecho nada sobre estaciones de tren y megafonía". "Íbamos por ahí buscando temas como locos -añade Monteys-. Y otro truco es que, primero sacábamos el tema del amor y luego de ahí subtemas, como la ruptura, los hijos... o sea, que se iba bifurcando la cosa. Incluso diría que en este libro, que hay sobre todo material de los últimos años, ya entramos mucho en una fase muy meta, de hacer humor sobre cómic, sobre el mismo hecho de hacer humor... Entramos ahí en un terreno como ya muy elevado, como quien dice". Página de '¡Para tí, que eras joven!'