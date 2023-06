El PNV aprueba por unanimidad las listas para las elecciones del 23J

La Asamblea Nacional del PNV ha aprobado este sábado por unanimidad las listas para las elecciones generales del próximo 23 de julio en las que repiten al Congreso, Aitor Esteban por Bizkaia y Mikel Largada por Álava, mientras que en Gipuzkoa la "número uno" será la senadora Maribel Vaquero, por delante de Joseba Agirretxe, propuesto inicialmente.



En cuanto a la candidatura de la formación nacionalista al Senado, está encabezada por Nerea Ahedo en Bizkaia, Luque Uribe-Etxebarria en Gipuzkoa y Almudena Otaola en Álava. En Navarra, María Solana lidera la plancha para el Congreso y Anika Luján para el Senado, aunque en esa comunidad el PNV concurrirá en el seno de Geroa Bai y la lista definitiva será resultado de la negociación entre sus integrantes.

En el acto de presentación de los candidatos en Bilbao, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado que en Euskadi las elecciones del próximo 23 de julio "no van de quién se sienta en la Moncloa, si Sánchez o Feijóo", sino "de quién va a defender más y mejor los intereses de los vascos en Madrid". Ortuzar ha dicho que su formación tiene una "dilatada y acreditada" trayectoria y ha sido la fuerza política "que más y mejor" ha defendido a los vascos.



Aitor Esteban, por su parte, ha señalado que en estas elecciones "hay mucho en juego" y ha considerado que en ellas "no es blanco y negro, no es el azul PP y el rojo PSOE. Esto -ha añadido- es el verde PNV, la defensa real de los intereses de Euskadi". El PNV, según ha dicho, ha sido capaz de acordar y cooperar en los últimos años "con gobiernos de colores diferentes" logrando mejoras para Euskadi como el blindaje del Concierto Económico.