Sting ha regalado esta noche en Bilbao a los miles de seguidores que han abarrotado el Bilbao Arena una magnífica velada musical en la que ha repasado las canciones de su vida, entre las que no han faltado las que le llevaron al estrellato con los legendarios The Police.

El músico británico ha llegado a la capital vizcaína dentro de su gira mundial 'My Songs' que también tendrá parada en la localidad tinerfeña de Adeje el 3 de junio; en Las Palmas de Gran Canaria, al día siguiente, el 4 de junio; y en el Navarra Arena de Pamplona el 16 de diciembre.

Durante más de hora y media, Gordon Matthew Thomas Sumner, Sting, ha acompañado a un entregado público en un viaje musical por su dilatada y exitosa carrera con las canciones que le llevaron a triunfar primero al frente del The Police, a finales de los años 70 y comienzos de los 80, y después en solitario.

De esa primera etapa musical en la que compartía escenarios con el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland no han faltado temas como “Roxane”, “So lonely” o “Every breath you take”, y entre los de la segunda época en solitario han sonado “Englisman in New York”, “Fragile” y “If I ever lose my faith in you”.

Su hijo ha abierto el espectáculo

Su hijo Joe Sumner ha sido el artista invitado que ha precedido a Sting en el escenario del Bilbao Arena y, además, ha compartido actuación con su padre en el tramo final del concierto para interpretar “King of pain” junto a la que fue la voz de los recordados The Police.

El compositor británico Gordon Sumner, conocido como Sting, durante su actuación en el Bilbao Arena. EFE/LUIS TEJIDO

Un tema del trío británico ha abierto puntual el concierto, el clásico “Message in a bottle”, recibido con entusiasmo desde los primeros acordes, al igual que el público ha seguido coreando con los dos siguientes, “English man in New York” y “Every little things she does is magic”.

Después ha llegado otro de los clásicos de Sting, “If you love somebody set them free”, tras el cual el británico ha aprovechado para expresar su alegría por actuar en Bilbao y presentar a la sobresaliente banda que le acompaña en la gira y que ha hecho disfrutar a un entregado pabellón.

Tras las presentaciones, ha llegado el tema “If you love somebody set them free” con el que Sting ha iniciado el repaso a su etapa en solitario, que le ha llevado a cantar algunos temas de su último disco The Bridge, como el excelente “Rushing water”, y canciones anteriores y más conocidas.

Así, no han faltado “If I ever lose my faith in you”, “Fields of gold”, con el que Sting ha cautivado a los asistentes que han echado mano de sus móviles para guardar el momento, o “Shape of my heart” y “Heavy cloud no rain”, quizás dos de las más destacadas esta noche de su época en solitario.