El director general de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, Sam Altman, no tiene planes de abandonar Europa, según ha publicado en su cuenta oficial de Twitter. El empresario estadounidense se desdice así de la afirmación reciente en la que amenazaba con marcharse de la Unión Europea si la futura ley sobre inteligencia artificial se vuelve "demasiado difícil de cumplir".

"Estamos entusiasmados de continuar operando aquí y, por supuesto, no planeamos irnos", ha asegurado Altman en un tuit.

“very productive week of conversations in europe about how to best regulate AI! we are excited to continue to operate here and of course have no plans to leave.“