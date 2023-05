Del mito de Frankenstein a las leyes de Asimov: cuáles son los riesgos reales de la inteligencia artificial

La Unión Europea ha avanzado de manera significativa en las últimas semanas, redactando a contrarreloj una propuesta de ley que se votará este 11 de mayo, antes de pasar a la siguiente fase de negociación. Su futura Ley de Inteligencia Artificial podría entrar en vigor en los próximos meses; mientras Estados Unidos, donde tienen su sede las principales empresas que están desarrollando esta tecnología, comienza también a dar sus primeros pasos en materia de regulación.

"La inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas de nuestro tiempo, pero para aprovechar sus oportunidades, primero debemos mitigar sus riesgos. Hoy pasé por una reunión con líderes de inteligencia artificial para abordar la importancia de innovar de manera responsable y proteger los derechos y la seguridad de las personas", anunció el presidente Joe Biden en su cuenta oficial de Twitter el pasado jueves.

“Artificial Intelligence is one of the most powerful tools of our time, but to seize its opportunities, we must first mitigate its risks.



Today, I dropped by a meeting with AI leaders to touch on the importance of innovating responsibly and protecting people's rights and safety. pic.twitter.com/VEJjBrhCTW“