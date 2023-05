'La ventana indiscreta', el homenaje de Puebla al cine, a Hitchcock y a la vida

José Manuel Puebla (Cartagena, 1970) es uno de los cronistas de la actualidad más agudos, certeros e irónicos, gracias a las viñetas que publica diariamente en ABC y La verdad. Y además es un gran aficionado al cine, como nos demuestra en su nueva recopilación de esas tiras de prensa: La Ventana Indiscreta (Reino de Cordelia), un homenaje al cine en general y a Hitchcock en particular.

Y es que Puebla confiesa que su trabajo como viñetista, a veces le hace sentirse como el James Stewart de esa famosa película: "Sí, como bien intuyes, a veces me siento como ‘Jeff’ el fotógrafo a quien interpreta James Stewart mirando desde su ventana lo que sucede en el vecindario, y, sobre todo, comparto su estado de estupefacción".

"Curiosamente, mi anterior libro recopilatorio No está todo reído comienza con un dibujo de Cervantes mirando y reflexionando desde su ventana, quizás, observando el Patio de Monipodio" -añade el dibujante-.

Portada de 'La ventana indiscreta'

El libro se divide en capítulos titulados como películas de Hitchcock Una recopilación que Puebla define así: "El libro contiene escenas e incluso algunos micro cortometrajes de comedia negra y de situación, drama e incluso suspense…. Es decir, la vida". Lo curioso es que está dividido en capítulos con el título de películas de Hitchcock, como Frenesí, Psicosis o Vértigo: "Dividir la recopilación en temas como Economía, Política, Sociedad, Salud-Pandemia, etc. es importante para facilitar su lectura. Una vez que Garci aceptó escribir el prólogo, pensé en un buscar un título de cine y se lo comuniqué al Jesús Egido (editor de Reino de Cordelia), él me propuso seguir con una relación de títulos de películas de ‘Hitch’ para los diferentes apartados: La Soga para Economía, Frenesí para Sociedad, etc. Me gustó tanto que realicé unos dibujos ex profeso para ilustrarlos". "El resultado es un homenaje a Hitchcock, al cine" -añade el autor-. Viñeta de 'La ventana indiscreta' Puebla confiesa que el cine es una de sus grandes pasiones y le resulta muy útil en su trabajo: "Me parece un recurso fantástico para conectar con el colectivo imaginario. El contexto es vital en la comunicación del mensaje de la viñeta con el receptor/lector, y una reconocida escena, incluso un cartel, es un intermediario perfecto para llegar a los anclajes de nuestra memoria, y que se produzca la magia, ¡fíjate qué curioso!: el mejor contexto, es sin-texto". "Por cierto -añade-, que en 2015 tuve el privilegio de comisariar para el Festival Internacional del Cine de Cartagena una magnífica exposición de humor gráfico Pelis en su tinta, más de cien obras de los mejores dibujantes españoles que han usado referencias cinematográficas en sus obras como Mingote, Martínmorales, Forges, Gallego y Rey, Idígoras y Pachi y Pedro Vera, entre otros. Tuvimos hasta un dibujante-actor, Carlos Areces". Viñeta de 'La ventana indiscreta'

Viñetas intemporales Preguntamos a Puebla cuáles fueron sus criterios a la hora de seleccionar las viñetas del recopilatorio: "Mi premisa era que fuesen viñetas con vocación atemporal, que perduren, pero seleccionar mis trabajos me cuesta horrores y esa tarea se la cedí gustosamente a Pilar Lorente Andrade (mi agente, diseñadora gráfica del estudio, y en ocasiones hasta coguionista de algunas viñetas). Después, el editor echó el resto con su buen ojo, distribuyéndolas en los diferentes apartados". En cuanto a tener a José Luis Garci como prologuista, Puebla confiesa: "Es un gran honor, la guinda del pastel. Es un genio de las imágenes, y de las palabras, como viene demostrando en sus artículos periodísticos y producción literaria. Además, coincide con el 40º aniversario del primer Óscar a la Mejor Película que consiguió para nuestro cine. No podría haber redondeado mejor este libro". 23.43 min Las tardes de RNE: Puebla: "A través del humor, tengo un optimista escondido" - Escuchar ahora Por cierto, que Garci compara a Puebla con grandes del humor hispano como Mingote o Xauradó: "En cuanto a las comparaciones, ¡¿qué siento?!, pues ‘Vértigo’ el mismo que padecía el detective Scottie Ferguson, mezclado con un poco del ‘Síndrome del impostor’ que sufre el propio Garci. Lo más sensato es atribuirlas a la gran generosidad que lucen los genios como José Luis". "Tuve la suerte de conocer a Mingote en su casa, e incomprensiblemente, de que me dejase volver algunas veces más -añade-. Admiraba su obra, lo que me deslumbró fue descubrir la maravillosa persona que había detrás. Isabel, su mujer, me decía que tenía que pasar más por casa, y lamento muchas veces no haberlo hecho, pero era complicado por la distancia (Cartagena) y las malas comunicaciones". Viñeta de 'La ventana indiscreta' "Por supuesto que a Xauradó no le conocí personalmente -continúa Puebla-, pero estudié su obra en el Museo ABC, el propio museo editó un maravilloso libro de unas 450 páginas donde exhibe su colosal talento como pintor, dibujante del claroscuro, línea clara y caricatura. En una de sus maravillosas acuarelas dibuja la siguiente escena: Un señor y una sirena sentados en un peñasco donde rompen unas pequeñas olas, él toca cariñosamente con su mano la cara de la sirena, y esta le dice ‘¿Por qué no me llevas a tu casa?’, el tipo responde ‘Es que en casa tenemos gato’". "Así que puede ser que alguien que sabe tanto de imágenes como Garci haya visto algo, y es que -parafraseando a Ortega y Gasset- yo soy yo y mis ‘referencias'" -concluye el dibujante-. Viñeta de 'La ventana indiscreta'

¿Se puede hacer reír y pensar al mismo tiempo? Preguntamos a Puebla si se puede hacer reír y pensar al mismo tiempo "Espero que una cosa no evite la otra. Intento que se den las dos cosas, pero a veces no es necesario, es desengrasante, purificador, incluso regenerador, reír o sonreír por una situación absurda y punto. Sin embargo, en el último lustro he visto cómo las estrategias políticas de polarización han ido calando en la sociedad, y en las viñetas he cuestionado mucho esa cerrazón del pensamiento binario. Se buscan fans, no interesa un electorado de pensamiento crítico que pueda cambiar su voto cuatro años después". "En el libro están recogidas estas inquietudes y esa necesidad de pensar, reflexionar, a través de personajes como ‘El Chamán’ que retrata lo peor de la ingeniería social, el ‘Rasgador de vestiduras’ siempre dispuesto a que le hierva la sangre, los aforismos de ‘El pensador del banco’, etc." -añade-. Viñeta de 'La ventana indiscreta' En el libro también hay viñetas sobre la pandemia de coronavirus. Preguntamos a Puebla cómo se puede hacer humor sobre esos temas tan delicados: "Cuando preparo los temas trabajo unas tormentas de ideas que estaban guiadas desde el punto de vista de alguien que estaba sufriendo, como el resto de los ciudadanos, una situación inaudita. Siempre es importante la información, pero la gestión que se hizo de la evolución, consecuencias y acciones gubernamentales al respecto me parecieron nefastas". "Realicé muchos dibujos críticos con aquella gestión política -añade-, no solo a nivel nacional, en el Diario La Verdad (Región de Murcia) las informaciones sobre vacunaciones fuera de los protocolos establecidos llevaron a la dimisión del consejero de Salud". "Pero no quería centrarme solo en eso y hubo tiempo para homenajes a sanitarios y otros sectores de la sociedad que seguían apencando -continúa-. Había muchísimos fallecimientos de ancianos y creí que debía resaltar a esa generación que no se merecía marcharse sin que pudieran visitarles sus más allegados. También encontré un momento para dibujar con humor sobre las situaciones de convivencia familiar dentro de aquel encierro… En definitiva, fui cambiando los enfoques, alternando con un humor más terapéutico. Y también se encuentra en esta recopilación. Viñeta de 'La ventana indiscreta'