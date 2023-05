La presidenta de la Parlamento Europeo, Roberta Metsola, apuesta por dar una "respuesta firma y coherente" desde la Unión Europea contra aquellos países aliados de Rusia que estén apoyando a Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania.

"Donde haya una actividad en la que esté claro que se está ayudando a Rusia, políticamente, ¿cómo respondemos? Me gustaría que la Unión Europea diera la respuesta más firme y coherente", ha defendido Metsola en una entrevista concedida a varios medios de comunicación, entre los que se encontraba RTVE.

Al ser preguntada sobre el undécimo paquete de sanciones que prepara la UE y la posibilidad de incluir sanciones a países que colaboran con Rusia, como China e Irán, Metsola ha afirmado que "si estás ayudando a Rusia a seguir bombardeando a Ucrania día tras día", esa propuesta "encontrará el apoyo en el Parlamento Europeo".

Según fuentes de Reuters, el gobierno de la UE ha propuesto incluir en su lista de sancionados a varias empresas chinas, así como frenar las exportaciones a países que estén ayudando a Rusia a esquivar las sanciones, en el marco del undécimo paquete de sanciones que preparan los Veintisiete.

La entrevista se produce un día antes de la celebración del Día de Europa este martes. Precisamente, preguntada por la unidad del Viejo Continente y la dificultad de llegar a nuevos acuerdos con el paso del tiempo, Metsola ha afirmado que no ve otra opción que mantener la unidad entre los países miembros y ha sostenido que "la unidad es lo que puede liderar Europa".

Aunque ha reconocido la dificultad de algunos procesos y de encontrar mayorías, defiende que "con la invasión de Rusia, nos necesitamos mutuamente" y que los Veintisiete son capaces de encontrar mayorías en "las grandes cuestiones de seguridad, de energía y de sanidad, como la pandemia". "Y tenemos que seguir confiando en ello", ha añadido.

"¿Cómo salimos? ¿Como el hermano pequeño? ¿Acabamos en medio de Estados Unidos y China? No me gustaría ver eso", ha dicho.

Ha defendido, además, la importancia de una "respuesta común" de todas las instituciones europeas y los distintos gobiernos para conseguir tener " una política coherente " con respecto a China, la cual cree posible aunando "el ángulo económico" y la perspectiva de los derechos humanos. "Pero la UE no tiene todavía una política coherent e, y eso es lo que yo pediría", ha dicho Metsola.

Metsola reconoce que la actuación con respecto a China sigue siendo "un debate en curso" en la UE, ya que se trata de "un importante actor comercial en el escenario económico" pero con valores distintos a los de los socios europeos y donde "los procedimientos democráticos no son lo que llamaríamos procedimientos democráticos".

La presidenta del Parlamento Europeo también ha hablado de una hipotética entrada de Ucrania en la UE y ha mencionado la "unanimidad" de aceptar al país como país candidato. Esto, ha dicho, no fue solo algo simbólico, sino que lanza el " mensaje contundente de que la UE es un proyecto de paz ".

El 'Catargate', una oportunidad para "arreglar" el sistema

Al ser preguntada sobre el conocido como 'Catargate', el escándalo de corrupción que salpica a miembros del Parlamento Europeo, la presidenta de la Cámara ha defendido que están trabajando por "poner cortafuegos y alarmas" para que algo así no vuelva a suceder en el seno de la Unión Europea.

"Si me preguntan si esto volverá a ocurrir, no puedo darles esa garantía. Pero lo que sí puedo decirle es que estamos colocando cortafuegos y alarmas para que no vuelva a ocurrir", ha dicho.

Además, ha defendido que "hay que juzgar" a las instituciones o a cualquier dirigente por su respuesta cuando llega una crisis y que lo sucedido con el 'Catargate', ha sido otro reto más al que se ha enfrentado este Parlamento que ha aprovechado para arreglar el sistema.

"Lo he aprovechado como una oportunidad para arreglar el sistema, y este es el sistema que estamos arreglando", ha asegurado.