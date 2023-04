La segunda visita de Juan Carlos I a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en un campeonato de vela en el que compite su barco, 'Bribón', ha generado diferentes reacciones políticas. Mientras Podemos califica su regreso como un ''esperpento'', el PSOE evita pronunciarse y el PP defiende que el rey emérito "es libre" para viajar a España.

El rey emérito ha aterrizado a primera hora de la tarde en Vigo en un vuelo privado. El monarca planea que su estancia esté marcada por la discreción y que se prolongue hasta el domingo en Galicia para participar en la regata de la Copa de España de la clase 6m, que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo. Se trata de su segunda visita a España tras su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020, cuando se trasladó a raíz de las informaciones sobre sus negocios en el extranjero y la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigarle.

Por otro lado, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , ha tildado de "esperpento" el regreso del rey emérito a España y cree que cada vez más ciudadanos desean poder elegir de manera democrática la Jefatura del Estado. En declaraciones a los periodistas, Belarra ha indicado que un sistema de elección democrática en la Jefatura del Estado permitiría no asistir "con cierta vergüenza ajena" al comportamiento de Juan Carlos I.

Mientras, en el Gobierno hay división de opiniones. Por un lado, el PSOE ha evitado pronunciarse sobre la visita , que califica de "privada". "Es la Casa Real la que tiene que valorar en todo caso este tipo de cuestiones. Nosotros no vamos a hacer ningún comentario", ha indicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rehusado pronunciarse, justificando que se trata de un "viaje privado" del exmonarca.

Los socios parlamentarios critican al emérito

Mientras tanto, portavoces de partidos como ERC, EH Bildu, PNV, Más País y Compromís han afeado la vuelta del rey emérito, subrayando que el viaje "da una imagen pésima". Esquerra Republicana y Bildu han reclamado la comparecencia de los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero en el Congreso, ya que quieren aclarar los posibles gastos públicos derivados de sus visitas y si tiene cuentas pendientes con Hacienda.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado que la visita "demuestra la impunidad" de España porque "todo el mundo sabe que (Juan Carlos I) fomentó corruptela en los últimos 40 años y pensaba que parte de este país era suyo". Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha censurado los "shows mediáticos" que provocan las visitas del rey emérito, del que ha dicho que, a pesar de que se le conozca así, "se olvida que sigue siendo rey".

Mientras, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, considera que el hecho de que don Juan Carlos venga a participar en una regata es "un añadido más a todas las frivolidades" de las que el emérito "ha dado muestra".

El diputado de Compromís y candidato a la Generalitat valenciana, Joan Baldoví, ha arremetido contra Juan Carlos I por "tener más cara que espalda" al no haber dado "ninguna explicación" por el patrimonio que ocultó en el extranjero y sus irregularidades fiscales. "No está haciendo ningún gran favor a su propio hijo. (...) Lo que me interesa es que dé explicaciones de lo que hizo mientras que era jefe del Estado", ha demandado.

El líder de Más País, Iñigo Errejón, cree que el emérito "no es digno de recibir honores" y opina que "debe una disculpa" a los españoles y la "responsabilidad cívica mínima de facilitar la actuación de la Justicia" en lugar de "escudarse tras privilegios medievales". Así las cosas, ha abogado por "una reforma profunda" que evite que "estos comportamientos vergonzosos", en referencia al "lucro personal", no se repitan en jefes del Estado futuros.

Por último, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha indicado que Juan Carlos I "está huido de la Justicia" por lo que ha hecho hincapié en que la visita de este "delincuente" es "indecente" que "redunda en un mayor desprestigio" de la institución monárquica. El portavoz también ha arremetido contra el Gobierno por "colaborar favoreciendo y estableciendo los dispositivos de seguridad habituales" en estos casos.