El rey Juan Carlos se deja ver en Londres en una cena antes de su visita a España

Juan Carlos I se encuentra en Londres, donde este lunes por la noche acudió a un exclusivo club junto a varias personas más, según ha informado este martes el diario 'Daily Mail', que ha publicado varias imágenes. Se trata de la primera parada de su segundo viaje desde Abu Dhabi a Sanxenxo, en Galicia, a dónde está previsto que llegue este miércoles.

El rey emérito fue visto saliendo del Oswalds, uno de los clubs más exclusivos de la capital británica y que suele estar frecuentado por personalidades como el príncipe Guillermo, la reina consorte Camila o el ex primer ministro Boris Johnson.

