Dmitri, Julia, Anton, Vika... Cuadernos Ucranianos. Diario de una invasión (Salamandra Graphic) está plagado de nombres, porque el dibujante italiano Igort huye en este reportaje gráfico de las cifras asépticas que sepultan la identidad de las víctimas de guerra, un conflicto al que se acerca de forma quirúrgica y coral.

"Ya lo dijo Stalin: un millón de muertos es una estadística, una sola muerte, vista desde cerca, una tragedia. Yo no quiero centrarme ni en las estadísticas ni en los héroes, quiero contar cómo lo está viviendo la gente normal, la gente de la calle", afirma a EFE en una entrevista Igor Tuveri (Cagliari, 1958), nombre administrativo de Igort.

Lo que el historietista hace en estas crónicas, publicadas por Salamandra Graphic, pero nacidas como blog desde el primer día de la ocupación rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, es puro periodismo gráfico, periodismo con mayúsculas, a través de los testimonios de perplejidad inicial y luego de horror y desesperación que fue recibiendo de amigos y conocidos que tiene en la zona.

Se ha marcado líneas rojas para no espectacularizar el dolor

Para este trabajo, además del día a día de la guerra, que narra de forma quirúrgica con las descripciones y detalles cotidianos de las víctimas, Igort introduce información histórica y política que ayuda al lector a componer el escenario del conflicto, los intereses rusos, mezcla de nacionalismo y expansionismo económico territorios estratégicos por sus recursos.

Como dibujante, se ha marcado algunas líneas rojas para no caer en la espectacularización del dolor.

"La primera regla ha sido prohibir la pornografía de la violencia, de la guerra. No era lícito. Es un libro de testimonios, en el que no tengo derecho a convertir la violencia en algo estético, he intentado un estilo que reprodujera las formas, los uniformes de forma fidedigna. Pero cuando el dolor supera lo aceptable no sabía cómo plasmarlo", desvela.

De hecho, en algunos de los instantes más brutales de la guerra, el día 41 de la invasión, con el testimonio de un grupo de niños a los que los soldados rusos obligaron a ver el asesinato de sus padres y violaron, Igort se sirve de una opción contundente.

"Cuando la violencia va a más es directamente negro, una página en negro. No puedes decir nada, no puedes contar nada de una violencia tan extrema, tan lejana. No lo puedes convertir en algo estético", revela.

Para otros momentos, echó mano de un "ayudante mágico" como Picasso y su "Guernica", dibujar sin nada de color "la devastación del dolor", explica el historietista, que reconoce que tuvo dudas ante su editor de poder continuar con las crónicas.