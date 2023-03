La actividad de trasplantes en España ha crecido un 23% durante el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2022, según se desprende del balance dado a conocer por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), con motivo de la celebración del Día Nacional del Trasplante.

Según los datos presentados, hasta el 15 de marzo el número de trasplantes ha registrado un importante aumento con respecto al año pasado, gracias en parte al incremento en la actividad de donación. En total, se han llevado a cabo 1.266 trasplantes de órganos, con 505 personas que donaron sus órganos tras fallecer en los primeros 74 días de este año. A ellos se suman las 78 personas que han donado en vida un riñón o parte de su hígado, una cifra que crece un 37% con respecto al año previo.

"El importante aumento de actividad de estos primeros meses nos sitúa en cifras similares a las de 2019, año en el que registramos máximos históricos", ha explicado la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil.

El crecimiento en estos meses es generalizado en todos los tipos de trasplante. Así, se han realizado un total de 756 trasplantes renales (21% más que el mismo periodo del año anterior), 268 hepáticos (21% más), 100 pulmonares (39% más), 79 cardiacos (23% más), 21 de páncreas (+31% más), y dos intestinales. Al mismo tiempo, la actividad de trasplante de donante vivo ha crecido un 37% con respecto a 2022.

Aunque la media es de siete donantes diarios, la ONT ha registrado picos de actividad de hasta 16 donantes en 24 horas en todo el territorio nacional. Al respecto, Domínguez-Gil también ha resaltado la relevancia de la donación en asistolia para la expansión del trasplante, que ha experimentado un crecimiento del 24% respecto al mismo periodo del año previo. Este tipo de donación ha pasado de ser exclusivamente renal a transformarse en multiorgánica, gracias a la generalización del procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO).

Respecto a la lista de espera, la directora de la ONT ha admitido que cada día del año hay unos 5.000 pacientes en listas de espera y "eso no va a bajar, lo lógico es que siga aumentando" por el envejecimiento poblacional y por el crecimiento de enfermedades como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial.

Domínguez-Gil ha recordado que el sistema de trasplantes "no es impermeable a lo que ocurre en el sistema sanitario". Tal y como reconoce, "a día de hoy y cada vez más", el trasplante "se va transformando en una actividad rutinaria". "Un trasplante renal o hepático, por muy complicado que sea, ya ha pasado a ser una actividad de rutina, y evidentemente esto puede hacer que en un momento determinado algo que está ocurriendo en el sistema sanitario termine afectándonos", ha admitido.

Beatriz Domínguez-Gil también ha advertido que la crisis que está viviendo actualmente la sanidad española podría terminar afectando al sistema de trasplantes tanto "a corto" como a "medio y largo plazo" . "La crisis que se está viviendo con los profesionales sanitarios ahora mismo no nos está afectando. No está afectando al programa de trasplante, pero sí que es cierto que podría llegar a afectarlo a corto, medio y largo plazo por distintos motivos", ha comentado la directorea de la ONT a la agencia de noticias Europa Press.

La figura del coordinador de trasplantes

También podría afectar a la red en el caso de los coordinadores de trasplantes, la figura que en cada hospital organiza la actividad trasplantadora, ya que cada vez hay más problemas para contratarlos. "Nos cuesta encontrar cada vez más coordinadores de trasplante por las exigencias del programa", ha afirmado la directora de la ONT.

En cualquier caso, ha puntualizado que "en los últimos años se han ido desarrollando convocatorias y procesos que han logrado estabilizar a muchos de ellos". "Pero, realmente, todos los problemas que afectan a la sanidad española también revierten en nuestros coordinadores de trasplante, que no dejan de ser profesionales de los hospitales, muchos de ellos, casi todos", ha apostillado.

Lo que no es un problema para el sistema de trasplantes, al menos "por el momento", son las largas listas de espera quirúrgica, disparadas tras la pandemia de COVID-19. En noviembre (últimos datos publicados), la sanidad pública española alcanzó su máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente. En total, había 742.518 pacientes esperando, hasta 81.356 personas más que el anterior año (10,96%). El tiempo medio de espera, sin embargo, estaba en 113 días, 8 menos que hace un año. El 17,6% de los pacientes llevaban en la lista de espera más de 6 meses.

Pese a estas cifras, Domínguez-Gil no considera que esto haya afectado a los trasplantes: "Hemos de tener en cuenta que el trasplante, particularmente el trasplante de un fallecido, como es una actividad urgente, no es programada". En cualquier caso, apunta que "en el momento en que se prolongan jornadas por problemas de lista de espera, puede resultar más complicado el identificar o tener disponibilidad de quirófanos o de personal". "Pero por el momento, a día de hoy, este problema no lo estamos teniendo", ha remachado.