La cantante de La Palma, Valeria Castro, 23 años, está de enhorabuena. Tras un EP anterior, este viernes ha publicado su primer disco, 'Con cariño y con cuidado'.

Un trabajo que es un recopilatorio del aprendizaje que la canaria ha tenido en el último año y medio en el que como ella reconoce, por distintas circunstancias, ha tenido que madurar de alguna forma y empezar a quererse un poco más, porque si no "todo se vive demasiado encima", confiesa en una entrevista con RTVE.es.

Valeria es una persona con las ideas muy claras y un poco "cabezota también", según sus propias palabras, unas características que se reflejan en el trabajo que ahora ve la luz.

El disco recibe su nombre de la última canción y el título está bastante ligado con la familia de Valeria. "Con cariño y con cuidado es la última canción y que se la dedico a mis padres y es la forma en la que siempre me he sentido tratada por ellos", comenta mientras se toma un café en una cafetería del centro de Madrid.

"Es un trabajo con más agresividad que lo que fue el EP, hay una Valeria un poco más enfadada en algunas canciones, aunque no se pierde esa dulzura y ese cariño con el que me gusta hacer las cosas", añade al ser preguntada por un trabajo en el que su voz se entremezcla con ritmos canarios y latinoamericanos que van desde chacareras y rumbas a boleros como el de la canción 'Perdona no me había dado cuenta'.

Un hilo cronológico a través de once canciones Entre esos ritmos, el disco sigue un hilo conductor claro. Un repaso de los dos últimos años de su vida en los que han pasado "muchas cosas". En su caso, para alguien que es natural de La Palma, dos años dan para mucho: desde la vuelta a la normalidad postpandémica a la erupción de un volcán que trastocó los planes de vida de toda la isla a lo que hay que añadir el resto de problemas cotidianos de cualquier persona normal. "Ese es un poco el hilo conductor, todo lo que pueden dar de sí unos años de tu vida. Hay mucha referencia a la tierra por los sucesos que hubo. Ese volcán me afectó personalmente porque la lava se llevó la casa de mi abuela y al final yo he intentado trasmitir lo que me pasaba, lo que sentí", expresa la cantantante. Unos sentimientos a los que se da forma en 'Hogar'. “Había muchísimos sentimientos de culpabilidad. Fueron tiempos de no saber cómo expresar las cosas por temor a hacer daño a alguien o a hacerlo mal“ Aunque el proceso de expresar esos sentimientos no fue fácil por la dificultad de poner palabras a todo aquello. "No sabes como poner palabras y manejarlo. Había muchísimos sentimientos de culpabilidad. Fueron tiempos de no saber cómo expresar las cosas por temor a hacer daño a alguien o a hacerlo mal. O incluso quitarle el hueco a alguien porque a mi me gusta respetar mucho los espacios de la gente. Al final, yo tengo la suerte de tener un trabajo que tiene una exposición pública, un altavoz...Y soy consciente de ese privilegio, pero a veces es complicado gestionar ese altavoz por no sentirme merecedora de él", se sincera mientras recuerda lo ocurrido. Y en la gestión de ese altavoz encontró en la creación de su primer disco un refugio en forma de cura. "Mi música es lo que llevo dentro. Tengo la suerte de tener un trabajo que me sirve de terapia y este disco ha sido un poco de terapia para mí y perdonarme. Me ha servido para hacer una declaración de intenciones y de contarle a la gente que vengo a sacar lo que tengo dentro de mí y con mucha sinceridad", avisa.