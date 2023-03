Somnolencia, falta de concentración y cambios de humor son algunas de las consecuencias del déficit de sueño que puede provocar el cambio de hora de este fin de semana. Los relojes se adelantarán una hora la madrugada de este 25 de marzo, pasando de las 02:00 a las 03:00, iniciando el horario de verano.

"De los dos que se hacen al año, este cambio es el que más se nota. Puede parecer que es solo una hora menos de sueño, pero afecta más de lo que se piensa a muchas personas", explica a RTVE.es el doctor y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros.

Entre los más afectados de esta "alteración artificial del ritmo de sueño", continúa, se encuentran ancianos, niños o personas con enfermedades graves, que pueden estar más cansados e irascibles de lo normal. "Aunque, en general, se trata de una situación temporal, unida a otras afecciones, puede tener un efecto más marcado", indica, en referencia, por ejemplo, a la astenia primaveral, que genera fatiga y apatía a la hora de realizar actividades comunes en otras épocas del año.

También apunta a las personas con trastornos sueño o de insomnio, cuyos síntomas se estima que padece casi un tercio de la población en España. "Lo notan de manera especial y puede agravar durante unos días sus dolencias", cuenta sobre una afección que, cuando se vuelve crónica, puede favorecer la aparición de dolencias como hipertensión arterial, diabetes o hasta problemas cardiovasculares.

El debate sobre el cambio de hora no es reciente. Los países de la Unión Europea adelantan o atrasan el reloj desde hace más de un siglo con el principal objetivo de ahorrar energía y aprovechar la luz solar. Sin embargo, sus efectos se han puesto en cuestión, asegurando que los beneficios económicos son marginales. De hecho, en 2018, Bruselas propuso su eliminación, pero la medida quedó congelada debido a la pandemia del coronavirus.

¿Cuánto tardaremos en acostumbrarnos?

Adaptarnos al cambio de horario puede llevar hasta "una semana o diez días", dependiendo de la persona, dice la neurofisióloga del Hospital de La Princesa especialista en Medicina del Sueño, Rybel Wix. "Con este cambio, se desajusta nuestro reloj circadiano, es decir, nuestro reloj interno", añade, lo que puede generar oscilaciones en determinadas variables biológicas como, por ejemplo, la secreción de determinadas hormonas como la del sueño, la melatonina.

"Hay más horas de luz, retrasando la hora de dormir, pero la hora de despertarnos sigue siendo la misma y el sueño es fundamental para todo. Estos días podemos sentirnos más irritables, más cansados, con problemas de concentración y de memoria", enumera la doctora, por lo que recomienda empezar a acostumbrarse "de manera progresiva" al cambio, preferentemente "una semana antes". "En el caso de los niños, se les puede acostar un poco antes y hacer cenas más ligeras", señala.

Respecto a los enfermos crónicos con problemas para conciliar el sueño, desde el Hospital Quirónsalud Clideba, se hace especial hincapié en la relajación antes de dormir. "Este tipo de cambios horarios y en el sueño afecta, sobre todo, a las enfermedades psiquiátricas, a las digestivas o dermatológicas. En estos casos, hay que intentar es mantener un buen ritmo circadiano y dormir bien", cuenta el coordinador médico de la Unidad de Familia y experto en trastornos del sueño, Sergio Matito. "Se puede comenzar a relajarse a partir de las ocho de la tarde para facilitarlo y, especialmente, en las horas previas a dormir", recomienda.

Las recetas para favorecer un sueño de calidad pasan también por evitar el consumo de alcohol, cafeína o de otras bebidas energéticas o azucaradas antes de acostarse o la importancia de relacionar la cama con el sueño, evitando hacer otras actividades como trabajar o comer en ella. Para el doctor Armenteros, también es esencial alejarnos de las pantallas iluminadas antes de dormir, ya que "no solo reduce el sueño sino su calidad". "Hay que concienciar sobre esto también a los niños para que no arrastren estos problemas en la etapa adulta", incide. Sobre el uso de pastillas, el especialista considera que los afectados "no se deben automedicar", ya que se trata de una situación temporal que acaba por regularse.