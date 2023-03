Queda poco para que Yolanda Díaz dé el paso definitivo y se lance como candidata a la Presidencia del Gobierno con su espacio político, 'Sumar', que lleva meses defendiendo por toda España como un "proyecto de país" y no tanto como una plataforma electoral, aunque finalmente lo sea en las elecciones generales de este 2023.

En un complejo juego político de equilibrios son muchas las fuerzas llamadas a entenderse para armar este proyecto, entre otras, Podemos, Izquierda Unida, los 'comunes', Más País, Compromís y la Chunta Aragonesista. Y no es novedad que a la hora de entenderse de cara a las elecciones, sean estas del ámbito que sean, la izquierda no siempre termine unida y acabe disgregándose en forma de diversas papeletas en las urnas que compiten por un mismo electorado.

Salvo sorpresa y cuando toda España entre en campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Yolanda Díaz ya habrá dado el paso para luchar por La Moncloa. Precisamente estos comicios locales y regionales serán usados por los principales candidatos nacionales, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, como trampolín para las generales. Pero Díaz tiene en el 28M un papel complicado precisamente por esa amalgama de formaciones de izquierda que en muchos casos compiten entre sí.

Y todo ello, en medio de una difícil negociación con Podemos, que quiere tener amarrado cuanto antes qué papel desempeña en el proyecto de Díaz. La formación de Ione Belarra amenaza incluso con no acudir a la puesta de largo de Yolanda Díaz como candidata en un acto próximo que se celebrará en Madrid si no está negro sobre blanco un pacto que deje claro el cómo y el quién de Podemos irá con Díaz a competir por el Gobierno central.

La campaña del 28M, primer escollo para Díaz como candidata

Díaz llegará a ese 28M con la tranquilidad de no jugarse nada ni medirse con nadie- su plataforma irá solo a las generales y por tanto aquí no pelea directamente- pero su situación en la campaña puede no ser ni fácil ni cómoda. Como ejemplos de algunas disyuntivas que se le presentarán a Díaz: ¿hará campaña por Mónica García, que concurre por Más Madrid, o por Alejandra Jacinto, candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid?, ¿dará su apoyo expreso en la Comunidad Valenciana a Joan Baldoví, como cabeza de lista de Compromís, o al candidato de Podemos, Héctor Illueca? ¿irá a Canarias a dar su apoyo al nuevo Proyecto Dragó de Alberto Rodríguez, que concurre junto a la formación de Íñigo Errejón, o pedirá el voto para Podemos en las islas?

Además, se da la circustancia concreta de que la sintonía política e incluso personal mostrada entre Díaz y perfiles políticos como el de Íñigo Errejón, Mónica García, Joan Baldoví y Alberto Rodríguez- algunos ex de Podemos que no salieron de la mejor manera del partido- contrasta con los choques evidentes, manifiestos y públicos con Podemos, que insiste en que Díaz ya va "tarde" en la definición de su proyecto.

Aún escuece entre los 'morados' la fotografía que Díaz eligió para dar el primer paso en su plataforma en la que sí estaban Mónica García y Ada Colau, entre otras, y ni rastro de Ione Belarra e Irene Montero, que no fueron invitadas. Pero ahora es Podemos quien amaga con no salir en la foto con Díaz en su anuncio como candidata.

Este mismo martes la líder de Podemos, Ione Belarra, dijo en TVE que para "poder arroparla" en el acto en el que se postule como candidata debe haber un acuerdo bilateral y un consenso previo. No piden cerrar para antes de ese acto todos los detalles del acuerdo, pero sí lo principal de lo que ellos insisten en llamar coalición entre Sumar y Podemos, de igual a igual, de partido a partido.

Cierto es que formaciones como IU, Más País o Compromís han señalado que ahora mismo están volcados en el 28M y que tras estas elecciones decidirán y plantearán su forma de encaje en Sumar y que entonces ahí tocará pensar en las generales, pero todos dejan claro también (en referencia a Podemos) que solo Díaz puede ser la cabeza visible de un proyecto que aúne a toda la izquierda.

La sintonía entre Yolanda Díaz e IU y su coordinador general, Alberto Garzón, es absoluta y ambos incluso dentro del Consejo de Ministros han formado un bloque más conciliador que llama a "rebajar el ruido" dentro de la coalición de Gobierno frente a un bloque más hostil con el PSOE capitaneado por Belarra y Montero. Garzón ha pedido "humildad" a los partidos para remar todos juntos. A estas dos 'almas' dentro del espacio de Unidas Podemos les separa en muchas ocasiones más las formas que el fondo político.

Yolanda Díaz insiste en que no concurre en estos primeros comicios y pide, por tanto, tranquilidad a la hora de cerrar todos los flecos que quedan para su proyecto. Y en este sentido, también ha dicho que su participación no será demasiado intensa el 28M, pero eso implicaría que su visibilidad quedaría reducida ante unos candidatos nacionales que se volcarán de lleno en la campaña echando el resto en cada pueblo, ciudad y región. En un año en el que la campaña será continuada y sin descanso, una presencia escasa de Díaz el 28M le puede sacar de la primera plana política en la que sí estarán Sánchez y Feijóo.