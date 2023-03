EE.UU. asegura que un caza ruso ha impactado con uno de sus drones en el mar Negro y Moscú lo niega

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguran que un caza SU-27 de la Fuerza Aérea de Rusia ha golpeado la hélice de uno de sus drones sobre aguas internacionales en el mar Negro. Washington ha denunciado que se trata de una maniobra "poco segura y poco profesional" por parte de Moscú, que niega que sus cazas hayan entrado en contacto con el dron estadounidense.

"Nuestra aeronave MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptada y golpeada por un avión ruso, lo que derivó en un impacto y en la pérdida completa del MQ-9", ha explicado en un comunicado el mando de las fuerzas estadounidenses en Europa, el comandante Jabes B.Hecker, que ha advertido de que "casi" hay un choque total.

Según el ejército de EE.UU., dos cazas rusos Su-27 han llevado a cabo la interceptación del dron espía estadounidense y uno de ellos ha colisionado con él a las 7:03 horas (06:03 GMT). Varias veces antes de la colisión, los cazas rusos habían vertido combustible sobre el MQ-9 y volado delante de él realizando "maniobras poco seguras".

Se trata, ha asegurado Hecker de una maniobra "poco profesional de los rusos" que "casi ha causado que ambos vehículos se estrellaran".

Moscú asegura que sus cazas no han entrado en contacto con el dron

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado tras el anuncio de EE.UU. que sus cazas habían interceptado el dron pero no han entrado en contacto con él, alegando en su lugar que se ha estrellado debido a una "maniobra brusca".

"Tras una maniobra repentina (...) el avión no tripulado MQ-9 inició un vuelo incontrolado con pérdida de altitud y chocó contra la superficie del agua", han declarado desde Rusia. "Los cazas rusos no han utilizado sus armas de a bordo, no ha entrado en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y han regresado sanos y salvos a su aeródromo de origen".