El conteo de votos ha estado marcado por varios retrasos después de que la transmisión electrónica de los resultados de las mesas electorales no se pudiera llevar a cabo de manera completa, algo que la INEC atribuyó a "problemas técnicos".

Así, Tinubu sucederá al presidente saliente y compañero de partido Muhammadu Buhari, en el poder desde 2015, quien no buscó la reelección tras agotar el segundo mandato consecutivo de cuatro años permitido por la Constitución.

“I congratulate His Excellency @officialABAT on his victory. Elected by the people, he is the best person for the job. I shall now work with him and his team to ensure an orderly handover of power. pic.twitter.com/YwryZ1uFXJ“