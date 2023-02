A Ángeles le ha llegado una factura de gas de 775 euros por dos meses de consumo. Cuando lo vio no se lo podía creer: la diferencia con las facturas de otros inviernos, explica a TVE, es abismal. "Es doscientos y pico, lo más que había podido pagar trescientos y pico... pero nunca semejante cosa".

No se trata de un caso aislado. Muchos consumidores acogidos al mercado libre han visto cómo su factura se ha multiplicado en los últimos meses, coincidiendo con el invierno y un mayor gasto de energía. Según nos cuenta, a ella su compañía ha pasado de cobrarle 8 céntimos por kilovatio hora (kWh) a 30 céntimos. O lo que es lo mismo: su factura es cuatro veces más cara que hace un año.

La asociación de consumidores FACUA alertó la pasada semana de que la tarifa de gas del mercado libre sigue siendo mucho más cara que la de último recurso (TUR), esto es, la del mercado regulado. En concreto, se situaba entre un 73% y un 139% por encima, según un análisis realizado de las ofertas de las principales comercializadoras de gas natural a comienzos de febrero.

Desconocimiento sobre los precios

FACUA ya alertó en el mes de octubre de las importantes diferencias que existían entre ambas tarifas. Entonces, el kWh en la TUR superaba los 6 céntimos, mientras que en la tarifa libre partía de los 15 céntimos. Esto provocó un aluvión de cambios del mercado libre al regulado, que llegó incluso a suponer una odisea para muchos clientes: muchos encontraron dificultades y se quejaban de haber esperado durante horas al teléfono al intentar contactar con sus compañías para realizar el cambio.

Sin embargo, otros tantos, como Ángeles, desconocían que podían acogerse a la TUR, con mejores precios. "Yo no me he cambiado nunca y todo esto para mí y me imagino que para más gente, es nuevo. Yo no sabía que existía ni libre ni regulado, ni nadie me ha informado", asegura.

El número de hogares acogidos a la tarifa regulada del gas se ha disparado un 45 % en tan solo cuatro meses. Según los datos del Gobierno, en los últimos cuatro meses, 700.000 hogares se han pasado a la tarifa regulada, hasta sumar de forma conjunta 2,3 millones de contratos.