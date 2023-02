El viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev lleva planeándose durante meses y tan solo unas pocas personas lo sabían. Entre ellas, las de su confianza en la Casa Blanca, el Pentágono y el servicio secreto de inteligencia. Todos ellos organizaron una misión de alto riesgo: llevar a Biden a Ucrania, un país en guerra.

El viaje del presidente comenzó el pasado domingo a las cuatro de la mañana. El mandatario viajó en un avión más pequeño de lo habitual acompañado de tres ayudantes y dos periodistas, a los que se les requisaron los teléfonos antes de emprender el viaje, medida que formaba parte de las llamadas "Instrucciones para llegar al torneo de golf".

Pararon en Alemania para respostar, donde apagaron las señales de radio antes de continuar el viaje hasta Polonia. Allí, en la oscuridad de la noche, tomaron un tren hasta Kiev de diez horas de trayecto mientras estaban siendo vigilados por aviones estadounidenses desde Polonia.

Mientras Biden pisaba suelo ucraniano en secreto, los periodistas recibían un correo con la agenda del presidente de Estados Unidos, como si todavía estuviese en la Casa Blanca.

Esa llegada se produjo a las 8 de la mañana, cuando Biden aparecía en Kiev con una corbata con los colores de la bandera de Ucrania. Allí fue recibido por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y ambos mandatarios se fundieron en un abrazo.

Después, juntos dieron un paseo por el centro de la ciudad bajo el sonido de las sirenas aéreas, visitaron la catedral de San Miguel y fueron a la sede de la Presidencia, donde Joe Biden saludó a otros miembros del gobierno ucraniano. En la visita también se entrevistó con algunos líderes religiosos y rindió honor a los soldados caídos en el Muro del Recuerdo.

“President Zelenskyy and all Ukrainians remind the world every day what courage is.



They remind us that freedom is priceless.



And worth fighting for.



For as long as it takes. pic.twitter.com/GlBT0Sg9ZL“