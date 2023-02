Agua a la fuga: España pierde agua por un tubo

España pierde cada año más de 700 hectómetros cúbicos de agua a causa, principalmente, de fugas y averías. Estos 700.000 millones de litros equivalen al consumo doméstico anual de casi 14 millones de personas. Un ejemplo es la fuga de Badalona, que lleva más de 17 años perdiendo dos litros de agua por segundo.

Esta pérdida alimenta el cauce de la riera de El Canyet, una de las siete rieras que tiene Badalona. El agua que se pierde proviene de una de las dos macrotuberías que abastece agua de boca a Barcelona y parte de su área metropolitana.

“Con la escasez de agua que hay hoy en día pues me parece fatal“

Vecinos de Badalona que pasean a diario por la zona no dan crédito: "Con la escasez de agua que hay hoy en día pues me parece fatal. Por lo menos aprovecharla, pero según dicen el aljive que hay es mínimo, que con un día que se recoge el agua se llena, todo el resto de los días del año el agua se está tirando…".

Y se quejan de pagar el agua a precio de oro y que se vuelque toda la responsabilidad a la gente: "Solo que te pongas a regar una maceta estás derrochando agua: estoy derrochando agua, ¿y el agua que se pierde…?".

El origen de la fuga está en una de las dos macrotuberías que abastece agua de boca a Barcelona y parte de su área metropolitana. Repor

Vecinos de Badalona retiran las hojas para que el agua no se desborde Repor

La reparación de la fuga es compleja porque está en algún punto de un túnel hidráulico de grandes dimensiones que transporta el agua más de 50 km desde Cardedeu hasta Barcelona. Para no dejar a millones de personas sin agua durante meses, se está desdoblando el túnel y la Generalitat prevé terminar las obras en 2025. Un caso que la Asociación de Vecinos de Canyet de Badalona ya denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña.

Desdoblamiento del túnel hidráulico que transporta el agua más de 50 km desde Cardedeu hasta Barcelona Repor

El Presidente de la Asociación de Vecinos de Canyet, Pepe Sánchez, detalla que empezaron a detectar la fuga en 2005, durante un episodio de sequía, que se repitió más intenso en 2008. Entonces Aigües Ter-Llobregat (ATL) alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Badalona de construir un depósito de 200 metros cúbicos de capacidad "para recoger un 50-60 % del agua que se perdía a diario" mientras se ejecutaban las obras de reparación de la fuga.

Así el consistorio badalonés podía hacer uso del agua para riego de parques y jardines y baldeo de calles. "La Fiscalía de Cataluña no sanciona porque entiende que no hubo delito medioambiental y sí buena voluntad por parte de ATL de recuperar parte del agua que se perdía mientras se ejecutaban las obras", explica Sánchez.

Para no dejar a media área metropolitana sin agua, se tenía que hacer una doble conducción que “tendría que haber estado hecha para 2010. Estamos en 2023 y no se ha terminado. Otra dejación pura y dura de las grandes suministradoras de estos bienes de forma de no hacer sus deberes", remata Sánchez. "Hay que volver nuevamente a hacer una denuncia pública de esta situación ante la Fiscalía".

El huerto de Antonio es uno de los que aprovechan el agua que se pierde para regar Repor

Hay quien del problema hace virtud. El de Antonio Pimienta es uno de los muchos huertos de Canyet que aprovecha el agua que se pierde. "Si no tuviéramos el agua no podría haber huerto", afirma Antonio. "Aquí no se cría nada. Como no lo riegues cada dos días no hay huerto", asegura.

El Ayuntamiento de Badalona reclama una solución urgente Desde el Ayuntamiento de Badalona, la concejala de Medio Ambiente, Rosa Trenado, se muestra contundente. "En este momento que volvemos a tener una sequía acuciante en el país, todos los partidos municipales nos hemos puesto de acuerdo para hacer una declaración institucional y exigir que la Agencia Catalana de l’Aigua ponga una solución urgente a este problema". Pero Trenado va más allá: "Pedimos sentarnos y poder encontrar una solución para la recuperación de esa agua. Igual que en 2008 se encontró la solución con ese pozo de recuperación de agua para el riego de parques y jardines de Badalona y para baldeo de calles". Otra parte de agua se decidió en su momento que se continuara dejando caer para dar un efecto natural a la riera y fomentar la biodiversidad y para el riego de los huertos que hay a lo largo de ella. "El problema es que esta fuga seguramente ha ido a más y la cantidad de litros que han ido cayendo ya no solamente son los que se recogían a lo largo de la riera con estos huertos sino que se desperdicia una gran parte de ella", sostiene Trenado. La concejala de Medio Ambiente dice que les ha costado contactar con ATL : "Han intentado lanzar la pelota al Ayuntamiento. Es incongruente que la Generalitat de Cataluña esté pidiendo a los ciudadanos que cierren el grifo y dejando escapar 170.000 litros diarios por la alcantarilla".

ATL: "Si en algún sitio no se pierde agua es en esta red" La pérdida de agua en las redes de abastecimiento en general es un problema en todo el mundo. Lo afirma José Miguel Diéguez, gerente de ATL. "Nosotros tenemos una eficacia del 98,2 %, es decir, si en algún sitio no se pierde agua es en esta red". Una de las fuentes de aprovisionamiento de Aigües Ter-Llobregat es el río Ter. Se trata su agua en la planta de Cardedeu y esta planta traslada el agua a la entrada de Barcelona. Y lo hace a través de un túnel hidráulico de unos tres metros de diámetro. "Hablamos de una perforación hecha en el subsuelo por la cual están circulando unos 4.000 litros cada segundo. De esos 4.000 son dos los que provocan esta controversia vecinal". Aguas Ter-Llobregat prevé terminar las obras en 2025. Los vecinos denuncian que se comprometieron a terminarlas en 2010 Repor Para poder hacer la reparación, que se prevé terminar a mediados de 2025, hay que acceder dentro del tunel. Lo que significa dejar fuera de servicio esa instalación mientras duren esas reparaciones por lo que millones de personas se quedarían sin agua durante meses.

ATL acusa al Ayuntamiento de Badalona de no dar salida al agua almacenada El depósito que se construyó en 2008, para que el Ayuntamiento de Badalona pudiese hacer un uso municipal del agua. "Tiene capacidad de almacenar esa cantidad de agua que perdemos durante más de un día. Si no le damos salida llegará un momento que rebose. ¿Y dónde acaba esto? Hacemos otro depósito de 200, si no se utiliza… ¿añadimos un tercero de 200? ¿Hasta cuántos?".

Nautilus es un sistema que permite detectar pérdidas La falta de inversión y las fugas y averías provocan que en España se pierda de media un 20 % del agua que se suministra. Preocupado por ello, Agustín Ramírez trabajaba en Aguas de Málaga y se dio cuenta de que era muy difícil detectar pérdidas en tuberías de gran diámetro, por lo que ideó un sistema para hacerlo posible: Nautilus. Se trata de una esfera con varios sensores, principalmente el acústico, que se introduce con la tubería totalmente en funcionamiento. El sistema va navegando libremente impulsado por la misma velocidad del agua. "En todo este viaje, que somos capaces de hacer hasta 35 km en un día, vamos recopilando cm a cm datos desde dentro de la tubería enfocados a la detección de fugas", explica Ramírez. Un foam recubre el sensor principal para evitar microgolpes y para generar volumen para que pueda viajar por la tubería. El creador de Nautilus, el CEO de Aganova Agustín Ramírez, nos cuenta cómo esta esfera detecta pérdidas en tuberías de gran diámetro Repor Una vez inspeccionada la tubería, se extrae la esfera y se analizan los datos en el software Nemo: "Al final, lo que queremos es atrapar datos desde dentro y transformarlos en información para el cliente para que pueda valorar nivel de fuga y también cómo va evolucionando su tubería para poder programar inversiones". Desde su creación en 2015, Nautilus ya ha inspeccionado 2.500 kms de tuberías y se comercializa en 68 países de los cinco continentes. Durante el último año ha ahorrado 5.000 litros por minuto, con los que se podría abastecer a 1,5 millones de personas durante un año. Los niveles de fugas de agua, no solamente en España, sino también en el resto del mundo, que está cercano a un 36 % de media: "Son un indicador claro de que no hay un foco en esto y que no se le está dando el valor que tiene, tanto medioambiental como económico". Los operarios de EMASA, la empresa municipal de Aguas de Málaga, no podrían inspeccionar uno de los 400 kms de tuberías que sin este sistema Nautilus. Son tuberías que, para acceder a ellas, tendrían que cortar el tráfico de las principales vías de acceso a la ciudad con el consiguiente colapso que comportaría. Insertando el sistema Nautilus para inspeccionar una tubería y detectar fugas y averías Repor "Además de localizar las fugas más importantes, nos permite saber cómo van envejeciendo las tuberías y poder decidir si renovarlas o aguantar aún un poco más su vida útil", explica Jesús Domene, Jefe de la División de Explotación de Redes de EMASA. Operarios insertan Nautilus en una de las tuberías de Aguas de Málaga que, sin este sistema, no podrían inspeccionar Repor

DeepDrop, un sistema de riego que ahorra más de la mitad de agua Mientras se pierde agua a raudales, otros ven cómo la falta del preciado líquido les puede llevar a la ruina. Antonio Jiménez tiene una explotación de aguacates y mangos. Con la sequía, el cultivo de frutas subtropicales es cada vez más arduo. Hace más de un año que utiliza un sistema de riego que va directo a la raíz del árbol y le permite ahorrar la mitad de agua. Se trata de DeepDrop, creado y fabricado íntegramente en Andalucía. Antonio explica que este año se mantiene con la mitad de agua que consumía el año pasado cuando tenía que comprar camiones cuba para poder regar. El sistema de riego DeepDrop le supuso una inversión de 1.500 euros y cada camión cisterna de 12.000 litros le costaba unos 200 euros. "En estas dos hectáreas consumía unos 600/700 m3 de agua todos los meses y este año con 300 me estoy apañando", asegura. Ernesto Rico, gerente de DeepDrop, cuenta que es un sistema muy sencillo que lleva el riego por superficial que es, a día de hoy, con todos los goteros al subterráneo para "evitar todo el malgasto de agua en evaporación, mejorar la reconducción de las raíces al subsuelo, y regenerar un poco los suelos".



El tubo del DeepDrop lo fabrican un poco a las características que pida el agricultor. "Estamos haciendo tubos de un metro de profundidad para nogales y estamos trabajando en todo lo que son olivares, cítricos, frutales y frutos secos como la almendra y el pistacho". En cultivos de mango y olivar, el ahorro de agua alcanza el 70 %. Además de a Europa, DeepDrop se exporta otros países, además de a países como Arabia Saudí, Emiratos y Qatar. También a México, Bolivia, Perú, Chile y Colombia.

Antonio Rico, el padre de Ernesto, creó este sistema para evitar los problemas que creaban las raíces de los árboles en el acerado al levantar el pavimento. De eso ya hace 40 años, cuando se dedicaba a la construcción. "En las urbanizaciones, al año los árboles levantaban las lozas de las aceras, como siguen levantándolas. Ahora ya, al llegar las plantaciones de los aguacates y todo eso y la escasez de agua, fue ya cuando lo adaptamos a la agricultura". A sus 82 años, Antonio Rico tiene un centenar de inventos patentados, que se comercializan por todo el mundo.

Un pozo que da de beber a una docena de pueblos Mientras España sigue perdiendo agua, el problema de la sequía se agudiza. Como tantísimos otros, una docena de municipios de Tarragona han sufrido restricciones este último verano. La falta de agua les obliga a recurrir a camiones cisterna. El pozo de Josep Maria en Vilaverd (Conca de Barberà, Tarragona) es un tesoro para la zona. Hace más de 40 años que da de beber a esta docena de pueblos. En 2022 ha suministrado más de 15 millones de litros…En las jornadas más críticas, hasta una decena de camiones al día… Un camión cisterna carga agua en el pozo de Vilaverd, en Tarragona Repor Josep Maria García explica que en estas cuatro décadas, solo dos veces se ha producido una bajada de niveles, "pero nada comparado con lo de este año". Su ilusión sería que el mismo ayuntamiento se hiciera cargo de estas instalaciones y así tendría el agua asegurada para muchos años.

Robert Esteve tiene, junto a su hermano, una empresa que dispensa agua potable en cubas. Hace treinta años que vienen a llenar sus camiones a este pozo, "sin él no sé dónde cargaríamos", reflexiona Robert. "Y esperemos que no se seque. Y que llueva, que llueva un poco, que ya toca…". Sarral es uno de la docena de municipios que se abastece con el agua del pozo de Vilaverd. La alcaldesa de Sarral, Victòria Cañís, cuenta que la aportación de sus pozos fluviales está siendo cada vez más baja. El depósito del municipio es de unos 600 m3 y puede durar un día y medio. "Hemos tenido que limitar muchísimo sea las fuentes, sea las zonas de riego, los céspeds, las piscinas…", asegura la edil. Sarral es uno de la docena de municipios que se abastece del agua del pozo de Vilaverd, en Tarragona Repor



El pueblo de Sarral tiene también problemas añadidos como el envejecimiento de toda la red de agua potable: "Puede ser que tengan una fuga y no se detecte". Por lo que aboga por tener un consumo mucho más responsable: "Hay que tener en cuenta que si no nos toca el bolsillo, realmente al final no tenemos suficiente conciencia de lo que supone no tener agua".

Ahorrar agua en casa con SmartWater En casa, por ejemplo, cada vez que nos vamos a duchar desperdiciamos litros de agua en la espera de que llegue la caliente. Cada vez que nos duchamos malgastamos litros de agua en la espera de que llegue la caliente Repor Roberto perdía 20 litros cada vez hasta que hace cinco años descubrió un sistema de ahorro denominado SmartWater. Cuando queremos agua caliente, accionamos el equipo a través de un botoncito. Le damos, se pone el azul, y el equipo lo que va haciendo es recoger todo esa agua fría que está en la tubería, la va pasando a un depósito sin desperdiciar ni una gota. En el momento de que el agua caliente llegue se pone en rojo, da un pitido y ya sabemos que el agua caliente está lista para usar. "Entonces, no tengo que perder el tiempo estando aquí esperando, no tengo que perder agua que está tratada, que hemos pagado todo ese bombeo y esa agua la aprovecho para cuando necesito agua fría la tengo disponible", explica Roberto Fernández. Equipo SmartWater instalado bajo un lavamanos Repor Su consumo era de 30 m3 y pagaba alrededor de 120 euros. "Ahora estamos sobre los 13 m3 y pagamos sobre 60 euros. Osea, estamos gastando el 60 % menos, dos tercios menos de agua que lo que gastábamos normalmente". La instalación de este sistema de ahorro cuesta unos 800 euros de media. ““ Rafa y Paco son fontaneros de Xàtiva (Valencia) y son los creadores de este invento para no malgastar agua. La idea, cuentan, se les ocurrió “muy typical spanish” buscando una solución a la problemática que tenían en casa de tirar agua hasta que llegara caliente “y hablando un día surgió el reto más español que hay en el mundo: ¿A qué no hay huevos? Y el que no hay huevos hasta aquí nos ha traído...”, afirma Rafael Rodrigo, cocreador de SmartWater. SmartWater Rafael Rodrigo es cocreador de SmartWater, un sistema para no malgastar agua y energía en la espera del agua caliente Repor “ Si cada vivienda valenciana instalase nuestro equipo, llenaríamos el Pantano de Tous con el agua ahorrada en tan solo un año“ Rodrigo sostiene que "solo en la Comunidad Valenciana, si cada vivienda instalase nuestro equipo, seríamos capaces de llenar el Pantano de Tous, uno de los pantanos más grandes de España, con el agua que hemos ahorrado en tan solo un año".

La pandemia congeló su inversión de más de 100.000 euros en el producto Diversos polideportivos municipales de Valencia ya han apostado por este sistema de ahorro de agua y energía. Los creadores de SmartWater se muestran dispuestos a hacer un nuevo esfuerzo económico y hacer un precio especial a centros públicos para que les ayuden a llegar a la población y vea que existe un producto que "puede solventar en gran medida la problemática que tenemos con el agua, con la sequía y con la energía. Ahorrando dinerito del agua. Y evitando millones y millones de emisiones de C02 a la atmosfera", recalca Rodrigo. SMARTWATER PULSADOR Con SmartWater, cuando queremos agua caliente pulsamos el botón y cuando se pone en rojo ya la podemos usar sin desperdiciar ni una gota Repor “En polideportivos pasan unas 300 personas al día por lo que el consumo se reduce una barbaridad“ En cualquier gimnasio o polideportivo pueden llegar a pasar 300 personas cada día "por lo que el consumo se reduce una barbaridad", apostilla Francisco Pelegero, cocreador de SmartWater. En pabellones deportivos, el agua fría que se ahorra se utiliza en lavabos, urinarios e inodoros para evitar casos de legionela. "Señores, les estamos dando una solución para que el agua que iban a tirar cuando demandan agua caliente ahora limpie sus inodoros, ahora limpie sus manos. Estamos esperando una ciudad que quiera hacer el primer piloto a nivel nacional del ahorro que generaría un pueblo, un barrio, y estamos dispuestos a asumir nosotros una buena parte de ese gasto", remata Rodrigo. Rafael Rodrigo sostiene el equipo SmartWater. Rafael Rodrigo sostiene el equipo SmartWater. Repor