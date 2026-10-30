Hora y dónde ver la novena jornada de la Liga F de fútbol femenino gratis en TV

Vuelve una jornada más de la Liga F tras una semana de competiciones europeas y de reconocimiento al FC Barcelona en la gala del Balón de Oro. El conjunto azulgrana acaparó casi todos los premios en las categorías femeninas. La española Alexia Putellas, ahora en el London City Lionesses, se alzó con su tercer Balón de Oro por su gran temporada pasada de azulgrana. El club culé fue el mejor club del mundo, Pere Romeu el mejor entrenador, Cata Coll ganó el Premio Yashin a mejor portera y Vicky López el Kopa a mejor jugadora joven.

Teledeporte y RTVE Play emitirán en directo y de forma gratuita cuatro encuentros, entre los que destaca precisamente el derbi catalán entre el FC Barcelona y el FC Badalona Women. Será el domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas. El sábado 31 de octubre se podrán ver en directo otros dos partidos: el VCF Femenino - SD Eibar a las 12 horas y el RCD Espanyol - Logroño United a las 16 horas. Y cerrará la novena jornada el Costa Adeje Tenerife - Athletic Club, que se disputará el lunes 2 de noviembre a las 20 horas.

FC Barcelona - FC Badalona Women

El conjunto azulgrana llega al encuentro como líder de la Liga F, aventajando en tres puntos al siguiente clasificado, el Real Madrid. En la pasada jornada se repuso del tropiezo que había sufrido contra la Real Sociedad y se impuso por 3-0 jornada al Granada, que resistió durante 67 minutos antes de sucumbir al empuje azulgrana. La paciencia y el desequilibrio de Caroline Graham Hansen, decisiva en los tres goles, permitieron al equipo de Pere Romeu recuperar el liderato. El Badalona, sin embargo, cayó por 1-0 contra el Logroño United con un solitario gol de la argentina Francisca Altgelt y se presenta al choque bordeando las posiciones de descenso, con solo 8 puntos.

VCF Femenino - SD Eibar

El sábado abre la jornada el duelo en el que el colista, el VCF Femenino, recibe al sexto clasificado, la SD Eibar. El conjunto armero tuvo que apelar a la reacción para evitar la derrota en Ipurúa ante el Madrid CFF, que llegó a dominar por 0-2 hasta el minuto 69 y terminó rescatando un meritorio punto (2-2). Enfrente tendrá a un equipo que sigue sin depegar, hundido como colista y que cuenta todos sus partidos con derrotas. La última, un rotundo 4-0 contra el Atlético de Madrid.

RCD Espanyol - Logroño United

Después, a las 16 horas, el RCD Espanyol recibe al Logroño United después de empatar (1-1) contra la Real Sociedad en Zubieta. Con nueve puntos e instaladas en la décima posición, las pericas quieren dar un paso más hacia adelante ante un equipo riojano que se sitúa empatado a puntos y que, como comentábamos previamente, viene de ganar en la pasada jornada al FC Badalona Women.

Costa Adeje Tenerife - Athletic Club

Cerrando la jornada, el lunes 2 de noviembre, se presenta otro duelo precioso. El cuarto clasificado, el Athletic Club, recibe la visita del Costa Adeje Tenerife. Las bilbaínas empataron contra el Sevilla sin goles en Lezama (0-0) en la jornada octava en un encuentro equilibrado en el que el conjunto rojiblanco llevó la iniciativa, pero no encontró la manera de superar a un rival sólido que sigue mostrando sus mejores prestaciones a domicilio. Mientras, el Costa Adeje Tenerife terminó perdiendo en el Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid por 3-2 en el duelo más bonito de la jornada.

Hora y donde ver gratis en TV la 9ª jornada de la Liga F

Sábado 31 de octubre

12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 9º jornada. VCF Femenino - SD Eibar. RTVE Play

16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 9º jornada. RCD Espanyol - Logroño United. Teledeporte y RTVE Play

Domingo 1 de noviembre

12:30 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 9ª jornada. FC Badalona Women - FC Barcelona. Teledeporte y RTVE Play

Lunes 2 de noviembre

20:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 9º jornada. Costa Adeje Tenerife - Athletic Club. Teledeporte y RTVE Play