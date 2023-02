Solo el 15% de los hospitales cuentan con una unidad de coordinación de fracturas, que permitirían evitar hasta un millar de nuevas lesiones al año. Eso supondría ahorrar hasta 18 millones de euros en la factura sanitaria, pero también "mucho dolor" a los pacientes, según han expuesto los especialistas en enfermedades óseas en el vigesimotercer Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer (Samem).

"Es la forma más coste-efectiva de abordar el manejo de la osteoporosis y las fracturas. Se reduce el riesgo de nuevas fracturas, produce ahorros considerables en la factura sanitaria y conseguimos mayor adherencia a los tratamientos", ha asegurado el presidente de la Sociedad Española de Investigación ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), Guillermo Martínez, que ha subrayado que estas unidades deben contar con diferentes especialidades para abordar del diagnóstico a la rehabilitación.

"Gracias al Observatorio conoceremos en qué punto estamos y podremos determinar cuáles son las necesidades no cubiertas actuales; priorizarlas y establecer vías para minimizar el impacto que la osteoporosis y las fracturas tienen en los pacientes, su entorno y la sociedad en su conjunto", ha añadido Martínez.

Mejorar la atención y la información al paciente

Raquel Sánchez, paciente y representante de Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR), ha asegurado ser una "paciente anómala" porque se le diagnosticó osteoporosis a una edad temprana. Aunque no se ha sentido desatendida en ningún momento, sí que le hubiera gustado conocer una de estas unidades porque "es agotador" tener que ir de especialista en especialista.

"Cada vez tendemos más a una Medicina que gira alrededor del paciente. Los especialistas y los recursos debemos ponerlos a disposición del paciente. Las unidades de fractura lo facilitan", ha argumentado Martínez, que ha señalado que el "desafío" ahora es "recopilar toda la información" sobre su impacto económico y social y "trasladarlo a todas las administraciones para que faciliten la creación de estas unidades".

"Se producen 33 fracturas por fragilidad a la hora en nuestro país, que dan lugar a otras que no saben que tienen que tratarse y, mientras no sepan lo que les pasa, no se van a poder tratar. Gana el paciente, gana el facultativo y gana el sistema y es un ahorro en dolor, en tratamiento, en recursos y un tiempo muy optimizado de nuestros recursos", ha enfatizado Raquel Sánchez animando a participar en la encuesta del Observatorio.

Finalmente, la representante de los pacientes de osteoporosis y artrosis ha reivindicado como "fundamental" que se les dé herramientas e información a los pacientes sobre la enfermedad. "Necesitamos que se nos proporcione información rigurosa y de calidad sobre lo que nos pasa y sobre qué es lo que podemos hacer para prevenir las fracturas", ha sostenido.