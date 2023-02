El dibujo original de la portada de 'Tintín en América', vendido por 2,1 millones de euros

La pieza ha sido vendida por 2.158.000 euros con impuestos y tasas a un comprador internacional privado, un nuevo récord en las subastas de cómic en blanco y negro, según ha anunciado Artcurial en la propia venta.

World record for an original black & white drawing by Hergé! This exceptional drawing made by Hergé in 1942 for the new cover of "Tintin in America" was sold €2,158,400 including premium during our auction dedicated to Hergé. pic.twitter.com/Krosy8C4hO