El compositor Burt Bacharach, autor de éxitos como "Raindrops Keep Fallin' on My Head" o "Do You Know the Way to San Jose", ha fallecido a los 94 años, según han anunciado medios estadounidenses citando a la represenante del artista.

Bacharach fue tanto un innovador como un tradicionalista, y su carrera parecía correr paralela a la era del rock. Creció con el jazz y la música clásica y tenía poco gusto por el rock cuando irrumpió en el negocio en la década de 1950 Dionne Warwick era su intérprete favorita, pero Bacharach, generalmente en conjunto con el letrista Hal David, creó temas para Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones y muchos otros.

Sus canciones fluctuaban en la frontera entre el jazz y el pop, y sus baladas románticas estaban cargadas de melancolía. "What the world needs now is love", "The look of love" o "Don't go breaking my heart" llegaron a lo más alto de las listas a ambos lados del Atlántico.

Bacharach fue esencialmente un compositor pop, pero sus canciones se convirtieron en éxitos para artistas de country (Marty Robbins), intérpretes de rhythm and blues (Chuck Jackson), soul (Franklin, Luther Vandross) y synth-pop (Naked Eyes).

Uno de sus grandes éxitos fue el tema "Raindrops keep fallin'on my head", que interpretó B.J Thomas, y que estaba incluida en la película Dos hombres y un destino, por la que obtuvo el Oscar a la mejor canción original.