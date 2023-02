Matricularte en una carrera puede costar el doble según la comunidad en la que estudies. El precio de un curso de grado oscila entre los 518 euros y 1.361 euros, según el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que este miércoles ha alertado que las tasas universitarias siguen siendo muy dispares pese a los acuerdos alcanzados en 2020 entre el Ministerio de Universidades y las autonomías para tratar de unificarlos.

Así lo ha denunciado la presidenta del OSU, Vera Sacristán, en la presentación del estudio Precios públicos de matrícula, ¿ya está?, que recoge la situación de los precios públicos de la matrícula universitaria en el actual curso 2022-23 en España.

El informe revela que una misma carrera del ámbito de las Artes y Humanidades ahora cuesta más del doble en Cataluña que en Asturias y una de las carreras sanitarias más caras cuesta 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía.

Según Sacristán, la "actual variabilidad y falta de justificación" de los precios públicos universitarios entre comunidades autónomas "puede consolidarse o ampliarse" con el actual articulado de la ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), que "deja a criterio de cada comunidad la aplicación de los precios".

El estudio señala que todas las comunidades autónomas aplican coeficientes multiplicadores del precio de las segundas y posteriores matrículas , pero "lo hacen de forma muy desigual, no solo en importes, sino también en criterios".

Algunos másteres pueden alcanzar los 13.500 euros

En cuanto a la primera matrícula de un curso de máster habilitante o vinculado al ejercicio de una profesión regulada en España, las tasas varían entre 591 euros y 1.283 euros, mientras que un mismo máster habilitante como el de Formación del Profesorado de Secundaria cuesta más del doble en Navarra que en Galicia, y uno del ámbito de la Ingeniería cuesta 1,7 veces más en Navarra que en Andalucía.

El informe destaca que la "aplastante mayoría" de los másteres oficiales (90,1%) no habilitan ni están vinculados al ejercicio de una profesión regulada en España y sus precios no han sido objeto de acuerdo alguno para su contención. Como resultado, un máster no habilitante puede llegar a costar más de cuatro veces y media más en Murcia que en Andalucía, y alcanzar los 2.818 euros por curso (sin incluir los másteres a precios diferenciados).

Además, los másteres oficiales a precios diferenciados, algunos de los cuales son incluso habilitantes, alcanzan los 13.500 euros por curso en primera matrícula.

Tampoco, según subraya el estudio, se han producido acuerdos sobre los precios del doctorado, que "han sufrido incrementos significativos y son tremendamente dispares entre comunidades autónomas".