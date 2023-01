El primer antirretroviral para el VIH de larga duración empieza a administrarse en los hospitales valencianos

Han sido dos años de ensayo clínico en 44 hospitales y centros de investigación españoles. Uno de los que más participación ha tenido, desde la fase más temprana del estudio, ha sido el hospital Clínico de Valencia.

Desde VIIV, el laboratorio que diseñó el nuevo tratamiento, reconocen que no es habitual ya que las primeras fases suelen hacerse solamente en Estados Unidos.

Qué es y cómo funciona

El nuevo medicamento es una combinación de dos fármacos, Vocambria y Rekambis, y la novedad es doble: sustituye el tratamiento por vía oral y es el primer antirretroviral de larga duración. Dos pinchazos que se administran cada dos meses y evitan la pastilla diaria.

“La percepción que tenía del fármaco no era tan buena, hasta que hablé con los pacientes“

“La percepción que tenía del fármaco no era tan buena, hasta que hablas con los pacientes y tienes experiencia”, reconoce la doctora María José Galindo, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Valencia, “Hay pacientes que me dicen que les ha cambiado la vida con este tratamiento porque no se acuerdan de que tienen el virus hasta que tienen que venir a pincharse la medicación”.

De este hospital salieron 9 de las 650 personas con VIH voluntarias para participar en el estudio y hace solo unas semanas el nuevo tratamiento, ya aprobado, ha empezado a ofertarse en todos los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana.

No será para todos. La doctora Galindo reconoce que, como máximo, podrá administrarse a un 20 por ciento de pacientes. Requiere haber pasado antes por el tratamiento oral y el cumplimiento con el inyectable ha de ser estricto. No es posible saltarse ni un solo pinchazo y la demora no puede exceder una semana de la fecha prevista.

“Hay personas que, ante la opción del tratamiento inyectable (...) prefieren seguir como están“

“De hecho hay personas que, ante la opción del tratamiento inyectable, dicen que no, que prefieren seguir como están, que así están bien y les es cómodo”, apunta Carlos García, psicólogo del Comité Antisida de Valencia, especializado en la atención hospitalaria a pacientes con VIH.

Pero el abanico de ventajas frente al tratamiento oral está ahí. “Hasta ahora no disponíamos de fármacos que no fueran orales para tratar el VIH y eso era un problema importante para algunos pacientes que no pueden tragar, o que estaban ingresados en Cuidados Intensivos y durante ese tiempo se quedaban sin poder tomar su medicación”, recuerda la doctora Galindo.

“El hecho (...) pincharte solo 6 veces al año puede tener un efecto en la eficacia del fármaco“

Entre las virtudes se encuentra también conseguir mejores cumplimientos para pacientes con afecciones psicológicas, según el psicólogo Carlos García. “Supone un cierto alivio este aspecto. Para personas que están deprimidas, que no suelen ser adherentes a los tratamientos a diferencia de las que padecen ansiedad. Y el hecho de tener que pincharte solo 6 veces al año también puede tener un efecto en la eficacia del fármaco”.