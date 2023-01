El grupo valenciano Santero y Los Muchachos siguió por redes a un artista ucraniano, Remez, de aspecto rockabilly. Uno de esos “me gustas” que suele quedarse en simple admiración mutua. Pero meses después estalló el conflicto bélico, y las publicaciones del músico en Instagram pasaron de mostrar ensayos y salas de conciertos a canciones o testimonios desde el frente de batalla.

El video clip refleja la conversación entre dos amigos , cada uno en su lengua y con un estribillo en común . Uno está en una situación más bien rutinaria, con “problemas del primer mundo” y otro está en otra completamente diferente. “Se llaman para ver cómo están. Cada uno se llama para ver cómo está y cómo se siente”, explica José Manuel Escrivá. “ Había días que no sabía a qué hora iba a poder conectarse, y nos encontrábamos en pleno proceso de terminar su parte de letra . Incluso por las noches, en ocasiones, nos mandaba con su guitarra un audio, “qué os parece esta parte” …

Empezaron a componer el tema y reconocen que ha sido la parte más enriquecedora… aunque también algo larga y compleja . “Incluso tensa a veces”, admite José Manuel, “porque nos comunicábamos a través de WhatsApp. Teníamos un grupo en el que nos mandábamos mensajes , a veces no contestaba, igual estaba dos días sin decir nada... empiezas a pasarlo mal y de repente veías que se conectaba y te salía la sonrisa".

Metáforas frente a realidades

El bajista y cantante de Santero y Los Muchachos reconoce que, algunas veces, “Remez nos tuvo que recordar que se encontraba en un campo de batalla. Me pasó con la letra. Metí (la palabra) ‘bombas' en el texto y me pidió que desapareciera, que no sabíamos bien lo que significaba el ruido de una bomba. O sea que a veces también olvidábamos un poco su situación de Remez". Lo que en Valencia se escribía como una metáfora, se tornaba en una triste realidad en Ucrania, algo que, aseguran, les puso los pies en el suelo.

En la grabación aparecen muchos compañeros de profesión, como Ángel Vela (INC) a la guitarra, Nacho Tamarit (Los Zigarros) al bajo, Ben Wirjo (Johnny B Zero) a la batería, Álvaro Ponce al piano, Carlos Escocés al saxo, Diego Martínez a la trompeta o Josep Ferrando al trombón.

El resultado es 'A mallow flowery rain', una llamada a la paz, un reflejo del hermanamiento que produce la música por encima de cualquier conflicto. "Me gusta decir que la música no es un artículo de lujo, es mejor, es algo vital. Hemos vertido en esta canción esa sensación", concluye miguel Ángel Escrivá.

Santero y Los Muchachos arrancan gira este mes, y sueñan con desvirtualizar a Remez. Sería una buena señal.