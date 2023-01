Lerín, primer pueblo Starlight de España

El cielo de Lerín tiene premio. El pasado mes de julio de 2021 esta localidad navarra fue la primera de toda España en conseguir el certificado Starlight gracias a la alta calidad de su firmamento. En el pueblo llevan años trabajando con mucho empeño para conseguirlo. Varias zonas del municipio se encuentran en obras con el fin de construir zonas dedicadas para el avistamiento de estrellas.

Un ejemplo lo encontramos en las antiguas cabañas de pastor situadas en un área conocida como Barranco Salado. Ahora, tras un proceso de rehabilitación, las han transformado en particulares miracielos. "En el pueblo tenemos los miradores, y aquí están los miracielos", comenta Maite Yerro, concejala del Ayuntamiento. En estos lugares se instalan los telescopios para realizar las observaciones y se realizan paseos nocturnos que dejan estampas celestiales espectaculares.

“La gente que nos visita no da crédito. Nos dicen que este cielo es propio de películas o postales“

Consuelo Ochoa, alcaldesa de Lerín, reconoce que se han hecho las cosas bien. "Gracias al esfuerzo de vecinos y vecinas hemos ido creciendo exponencialmente desde 2017 con unos resultados estupendos con nuestro particular astroturismo". En los alojamientos de Lerín cuesta encontrar reservas disponibles. Nieves Cruz, propietaria de las casas rurales "La Cuca" y "La Tahona", se emociona al hablar de su pueblo. "Siempre nos comentan que esta imagen, un cielo de estas características, solo lo han visto en libros, fotografías... no entienden cómo no hacemos más publicidad sobre ello".

Un distintivo nada fácil de conseguir Las exigencias que impone la Fundación Starlight para que un pueblo, localidad o distrito pueda alzarse con su distintivo son muchas y muy variadas. El director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia, nos lo revela. "Navarra tiene las mimbres perfectas para poder disfrutar de un buen cielo nocturno. Un número razonable de días despejados, amplias zonas naturales alejadas de cascos urbanos y la iluminación de los mismos. Este factor es muy importante", cuenta Armentia. El también astrofísico y divulgador científico reconoce que las cosas han cambiado mucho. "En los últimos decenios las estrellas o la vía láctea se podían apreciar perfectamente desde el centro de las ciudades. La contaminación lumínica y la mala colocación de farolas tiene la mayor parte de la culpa". Precisamente la iluminación es uno de los factores más importantes que tiene en cuenta la Fundación Starlight. La forma en la que se colocan las farolas o se iluminan los elementos distintivos de las localidades son una clave importante para conseguir la insignia de calidad. En Lerín cuentan con un sistema de alumbrado especial con farolas abovedadas que garantizan una direccionalidad de la luz exclusivamente hacia el suelo. "De esta manera se preserva el patrimonio natural del cielo, especialmente por la noche", explica Armentia. “Tener un cuidado especial con el sistema de alumbrado de las calles es esencial para conseguir el certificado Starlight“ Los propios vecinos y vecinas del pueblo llevan tiempo concienciados con esta labor. "Tenemos muy en cuenta el cuidado de la iluminación de nuestras casas, intentamos no pasarnos con una iluminación muy estridente para que pueda observarse el brillo propio del cielo", dice un vecino. "A veces nos tienen que hacer ver desde fuera el tesoro que tenemos aquí. Nuestro cielo tiene un encanto especial", reconoce emocionada otra vecina. Actualmente la gran parte de las actividades en torno a la astronomía en la localidad se circunscriben en torno a la Semana de Tierra Estrella. Unas jornadas que atraen a miles de personas aficionadas a la ciencia en las que colaboran profesionales del pueblo. Lerín, que ya se ha convertido en un auténtico balcón a las estrellas, espera poder sacar rédito de su cielo el resto del año con avistamientos mensuales y otro tipo de adctividades relacionadas con la divulgación científica.