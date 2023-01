La Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa sin un presidente, después de que ninguno de los candidatos haya obtenido los votos necesarios para obtener la victoria. Una situación inédita en la Cámara Baja en el último siglo que muestra la enorme división dentro del Partido Republicano.

Se trata de la primera vez desde 1923 que el presidente de la Cámara de Representantes no ha sido elegido en la primera votación, lo que bloquea la actividad de la Cámara. Entre otras cosas, hasta que no haya un presidente, los nuevos congresistas no pueden tomar posesión.

El líder de la Cámara de Representantes es la tercera autoridad del país, después del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de la vicepresidenta, Kamala Harris.

¿Por qué es tan inusual lo que está pasando? La nueva Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó sus sesiones el pasado martes y los republicanos cuentan con mayoría tras los resultados obtenidos en las elecciones de mitad de mandato de celebradas en noviembre. Una vez iniciada la nueva sesión, la Cámara de Representantes lo primero que debe hacer es elegir a su presidente. Para que un candidato sea elegido, debe recibir el apoyo de la mayoría de la Cámara. Insólita rebelión republicana: el ala dura vota en contra de McCarthy, su candidato a presidente de la Cámara Durante más de un siglo, el líder de la Cámara de Representantes ha sido elegido en la primera votación, pero este no ha sido el caso de esta semana. McCarthy ha fracasado en reiteradas ocasiones en obtener los votos necesarios para ser elegido presidente, a pesar de que el Partido Republicano cuenta actualmente con 222 escaños en la Cámara Baja, por encima de los 218 votos donde se sitúa la mayoría absoluta. Un grupo de republicanos rebeldes se ha negado a votar por el político californiano en las últimas votaciones.

¿Qué ocurre mientras no haya presidente de la Cámara de Representantes? Hasta el momento, no está claro cuántas rondas de votación se van a necesitar para que los miembros de la Cámara tomen una decisión, pero el proceso puede continuar durante varios días si no llegan a un acuerdo. El reglamento no contempla otra alternativa a que se sigan repitiendo las votaciones hasta que alguien logre la mayoría necesaria. De no lograrlo, los republicanos se verían obligados a presentar a un nuevo candidato. 01.11 min El Congreso de Estados Unidos vuelve al trabajo con unas cámaras divididas La última vez que se necesitó más de una votación para elegir al presidente de la Cámara Baja fue hace exactamente un siglo, en 1923. En esa ocasión, el líder fue elegido después de nueve votaciones. Pero el récord se registró en 1855, cuando la Cámara de Representantes tuvo que llevar a cabo 133 votaciones y, después de dos meses de parálisis, logró elegir al nuevo presidente. La Cámara no puede dirimir ningún asunto hasta que no sea nombrado su líder. Los nuevos congresistas no pueden tomar posesión de sus escaños y sin un presidente que supervise la adopción de las nuevas normas de la Cámara de Representantes, técnicamente no existiría ninguna. Además, sin estas reglas, las comisiones de la Cámara Baja tampoco podrán pagar a su personal.

¿Por qué McCarthy tiene a gente en contra dentro de su partido? Aunque los anteriores presidentes de la Cámara de Representantes también se han enfrentado a opositores al llegar a su nuevo puesto, siempre han logrado reunir el apoyo necesario. Sin embargo, McCarthy se enfrenta a la oposición del ala dura de su propio partido. Este grupo de republicanos se opone a su presidencia por motivos personales e ideológicos y se han pasado semanas negociando con el político californiano para obtener sus concesiones. Afean a McCarthy no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los Comités del Congreso en una nueva legislatura. 01.29 min El Congreso de EE.UU., sin presidente por primera vez en 100 años El grupo de ultraconservadores está encabezado por el republicano Andy Biggs, quien se ha presentado como alternativa y recibió 10 votos en la primera ronda.