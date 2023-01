La importancia de tomar consciencia del proceso oncológico, que afecta a las personas que padecen la enfermedad y su entorno

El cáncer es una enfermedad que nos rodea y convive con nosotros. Los expertos insisten en la necesidad de incrementar los cribados, ya que un 50% de los casos se diagnostica tarde. El cáncer de pulmón es el de mayor mortalidad del mundo, y en España causa la muerte a unas 23.000 personas cada año. El número de nuevos casos anuales ha ido en aumento y se espera que se siga incrementando en los próximos años.

Según un informe del Estudio de Impacto de la Pandemia por Covid-19 sobre la Prevención y el Control del Cáncer en el Sistema Nacional de Salud, desde la pandemia, se ha cuantificado una caía de pruebas y diagnósticos. Especialmente en pulmón, donde solamente se ha alcanzado el 23,6% y 15,6%, respectivamente. Además, se prevé un aumento de casos en estado avanzado tanto de ese tipo de tumor, como los de mama y colon en los próximos años.

Según Elena Guerra Almodóvar, del consejo provincial de Sevilla de la Asociación Española Contra el Cáncer, es tiempo de ponerle poco a hacer un trabajo integral. “Ofrecer recursos al paciente oncológico de una forma integral es clave”, afirma.

El acompañamiento integral del que habla la consejera provincial se refiere a tratar, tanto al paciente como a las personas de su entorno, desde varios planos: Emocional, laboral, familiar y social. “Hay un trabajo psicológico del paciente y en la asociación va a tener recursos en el momento que la persona los requiera”, explica Elena Guerra. Además del trabajo psicológico, destaca la integración en el mercado laboral tras un proceso oncológico de larga duración. “Tu vida empieza a ser otra, pero arrastrando una mochila de una quimioterapia, de tratamientos…”

Por último, destaca que cada vez hay más colaboradores, tanto socios como voluntarios, que ayudan a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Afrontar la idea de la dureza del final

“Lo importante es la toma de consciencia”, afirma Elena Guerra, “no solamente de la persona que pasa el proceso, sino del entorno que acompaña a una persona que puede tener un final no feliz porque no hay tratamiento porque el diagnóstico de la enfermedad no ha sido el esperado”. También puntualiza que debe tomarse consciencia “a nivel de la sociedad y a nivel de los recursos que se ponen a disposición de las personas que están pasando el proceso”.

“Representa a gran parte de la población que ahora mismo puede estar pasando un proceso oncológico.“

La consejera provincial pone de ejemplo a Elena Huelva, que fue diagnosticada con Sarcoma de Ewing a los dieciséis años y murió el pasado 3 de enero. Durante estos cuatro años ha visibilizado a través de las redes sociales su proceso oncológico, llegando a múltiples generaciones, algunas más apartadas de esta realidad.Según Elena Guerra, “Elena Huelva representa a gran parte de la población que ahora mismo puede estar pasando un proceso oncológico, independientemente del final que cada uno de estos casos puedan tener”.

La consejera provincial destaca la actitud positiva y su perspectiva de lucha a la hora de afrontar “una realidad y un proceso oncológico duro”.

Aunque una moneda siempre tiene dos partes, es vital que se visibilicen ejemplos positivos para ayudar a la sociedad a afrontar este tipo de enfermedades. “Ayuda a tomar consciencia”, reitera Elena Guerra. “Hoy en día, si no lo estás pasando en primera persona, posiblemente tengas a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo que está pasando por el proceso”.

“Elena Huelva ha transmitido en todo momento lo importante que era el estar acompañada de su familia.“

“Las personas que te acompañan en ese proceso es clave”, afirma la consejera. “Elena Huelva se marchó a casa en las últimas semanas cuando ya le dieron un diagnóstico no muy positivo y ella ha transmitido en todo momento lo importante que era el estar acompañada de su familia y que se sentía viva porque estaba con ellos y podía hacer cosas tan simples como montarse en un coche e ir al cine”.

El modo como lo ha afrontado Elena Huelva ayuda al visibilizar una realidad dura y no enmascaraba los momentos malos, sino que también exponía el dolor que sufría.