La mejor etapa de Kull, el rey bárbaro antepasado de Conan

Antes de crear a Conan, Robert E. Howard ideó a un rey bárbaro con muchas cosas en común con su personaje más popular, Kull, que acabó siendo una especie de antepasado de Conan (os contamos toda su historia un poco más abajo). Y que protagonizó algunos de los mejores cómics del género, como los incluidos en los magazines en blanco y negro de Marvel, que han sido recogidos por Panini-SD, en dos tomos imprescindibles que ya os recomendamos. El éxito de esas historias dio lugar a una colección regular, igual de buena, que se publica ahora en una espectacular edición integral: Kull el destructor (Panini-SD).

Una edición que viene acompañada de numerosos extras, como una larga introducción del guionista Roy Thomas, en el que analiza los números de la colección, además de otros interesantes artículos, bocetos, portadas, anuncios de la época... Lo que convierte a este tomo en la edición definitiva de estos inolvidables cómics.

En el primer número de la colección se repasa la llegada de Kull al trono y a partir de ahí asistimos a los numerosos complots que intentan destronarlo. En estas historias, Kull, con la inestimable ayuda de su amigo Brule (el lanzero picto), se enfrentará a monstruos y hechiceros entre los que destacan el pueblo serpiente (humanos con cabeza de reptil) y, sobre todo, el hechicero Thulsa Doom, (con un cráneo en lugar de cabeza) cuya popularidad también le llevó a enfrentarse a Conan en algunas aventuras.

Un gran equipo creativo

El mítico guionista y editor de Marvel Roy Thomas fue el encargado de llevar a Kull a las viñetas, al igual que antes había hecho, con gran éxito, con Conan. Para su primera aventura de prueba, aparecida en Creatures of the Loose, recurrió a un joven dibujante destinado a convertirse en una leyenda, Bernie Wrightson (Swamp Thing). Apenas siete páginas que sentaría las bases del personaje y con las que se inicia este tomo.

Primera aparición de Kull, por Roy Thomas y Bernie Wrightson

Thomas también firmaría los guiones de los primeros números de la colección regular, que se beneficiaron del talento de los hermanos Marie y John Severin (dibujante y entintador), que realizaron el mejor trabajo de sus largas carreras. Este tomo también sirve de homenaje a esa gran dibujante, Marie Severin, que, aunque no sean tan conocida como sus contemporáneos varones, es una de las artistas más grandes de la historia de Marvel.

Marie fue la mano derecha de Stan Lee, además de escritora (co-creadora de personajes como Spider Woman), colorista, dibujante, editora y muchas más cosas. No se podría entender la historia de Marvel Cómics sin hablar de ella, aunque casi siempre, como suele suceder con las mujeres, quedara relegada a un segundo plano. Como decía Stan Lee, “podía hacer casi cualquier cosa, y hacerlo de manera hermosa, como la gran profesional que era”.

Nos gustaría que estas páginas sirvieran para que jóvenes lectores se interesasen por otras maravillas suyas como Hulk, Doctor Extraño o sus divertidísimas parodias de personajes de Marvel (era una insuperable caricaturista). Incluso Pink Floyd se inspiró en uno de sus dibujos de Doctor Extraño para la portada de su segundo álbum.

Kull dibujado por Marie y John Severin

A partir del número 11, los Severin fueron sustituidos por otro artista mítico de la época, Mike Ploog, especializado en cómics de terror y creador gráfico del Motorista Fantasma, con lo que la colección siguió brillando a nivel gráfico. Destacar también que uno de los números, en blanco y negro, de la colección Kull y los bárbaros, fue dibujado por el excelente artista madrileño Vicente Alcázar, uno de los primeros en trabajar para Marvel en los 70 y que también dibujó algunos tebeos de Conan.

Kull también se benefició del talento de varios jóvenes guionistas que querían comerse el mundo y que realizaron aquí algunas de sus primeras maravillas, como Gerry Conway, Steve Englehart, Doug Moench o Don Glut, que sustituyeron a Thomas y que con el tiempo se convertirían en pilares de Marvel.

Este tomo de más de 800 páginas contiene Kull the Conqueror 1-10, Kull the Destroyer 11-29, Creatures on the Loose 10, Monsters on the Prowl 16 y material de Kull and the Barbarians 1-3, The Savage Sword of Conan 9, Conan the Barbarian 10, Conan the Barbarian Annual 3 y FOOM 14.