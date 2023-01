'Yo, Mr. Bulb', el bello homenaje a las ideas de Pasqual Ferry

Salvador Larroca, el recientemente fallecido Carlos Pacheco y Pasqual Ferry (Barcelona, 1961) formaron el trío de dibujantes españoles que se lanzó a la conquista de Marvel en los años 90 y que, gracias a su éxito, abrieron el camino al centenar de autores españoles que trabajan actualmente para las grandes editoriales norteamericanas. Marvel ha anunciado que Ferry será el dibujante del esperado relanzamiento del Doctor Extraño en 2023, aunque ahora mismo esté recuperándose de la rotura de una mano. Hablamos con él de ese proyecto y, sobre todo, de la nueva edición de su obra más personal: Yo, Mr. Bulb. entre la luz y la oscuridad (DQómics)

Yo, Mr. Bulb es un derroche de imaginación de un autor, en la cima de su arte. Preguntamos a Ferry cómo nació este personaje que tiene una bombilla iluminada como cabeza y que representa a las ideas en su forma más prototípica: "No nació como algo preconcebido sino como un impulso a la hora del café, a primera hora de la mañana. Garabateé este personaje cuya cabeza era una bombilla, que estaba apagada y que se encendía. Y, a partir de ahí, cada día se me ocurría alguna idea sobre él".

"Creo -añade-, que simplemente era una manera de de canalizar mi estado anímico, porque en aquel momento estaba pasando por un proceso de recuperación de muchas cosas, fundamentalmente emocionales, y ese personaje era una forma de hablar conmigo mismo".

"No creo que Mr. Bulb sea mi alter ego -concluye-, no lo hice pensando que era yo, pero está claro que me metí en su piel. Es un proceso extraño, porque nunca piensas que tú eres el personaje, pero si lo eres, porque lo usas para expresar lo que piensas o sientes en ese momento".

Los ángeles y monstruos de Mr.Bulb Una vez abocetado Mr. Bulb, a su alrededor fue naciendo un mundo alucinante, con bellísimas ilustraciones acompañadas de breves y poéticas frases. "Esos pequeños gags o Haikus (breves poemas japoneses), en realidad no sé como llamarlos, fueron ampliando el mundo alrededor del protagonista y la galería de secundarios. Fue como abrir una puertecita tras la que había un mundo de posibilidades" -confiesa Ferry-. Entre esos secundarios Ferry destaca a: "Los monstruos de Mr. Bulb, a los que se enfrenta continúamente. También hay otros personajes, los ectoplasmas, que son como ángeles, como la parte positiva. Lo importante es que Mr. Bulb siempre está mirándose a sí mismo e intentando aprender de los errores que comete y también a través de su relación con esos seres positivos y negativos". Preguntamos a Pasqual cómo se consigue que un personaje que no tiene rasgos faciales sea expresivo: "El lenguaje corporal es fundamental. La mirada de los personajes es importantísima, pero el comportamiento, el movimiento de las manos y el cuerpo es lo que realmente hace que ese personaje parezca alegre, triste... o lo que sea". Sobre esos amigos de Mr. Bulb, Ferry nos comenta: "Unos representan la parte más racional y cerebral, otros la más esotérica. Los hay que son totalmente egoístas... y, sobre todo, suele estar rodeado más por sus monstruos que por sus partes positivas. Aunque tiene una excelente relación con esos monstruos. Aprende mucho de ellos y sabe que hay que mantener cerca a tus amigos pero más cerca aún a tus enemigos". El escenario en el que se mueve Mr. Bulb no es un planeta, sino todo un universo. "Una parte de los gags transcurre en los planetas en los que él vive: el planeta tristeza, el planeta melancolía, el planeta Alegría... cada uno de esos planetas expresa como se siente en cada momento. Pero Mr. Bulb vive en todas partes, en cualquier sitio". Ilustración de 'Yo, Mr. Bulb'

Una edición completamente diferente a la original Esta edición es completamente diferente a la original, editada por Planeta en 2015, empezando por su formato: "En esa primera edición yo me encargué de todo, de la maquetación del formato. Y no caí en la cuenta de que la mayoría de las ilustraciones eran horizontales, por eso fue un error, completamente mío, publicar el libro en un formato vertical, ya que muchas de las ilustraciones quedaron cortadas y no se apreciaban bien. Por eso, creo que esta esta nueva edición horizontal potencia los dibujos. Además, en la otra edición solo había dibujos sin orden ni concierto, mientras que en esta, el editor, José Luis Córdoba, se ha encargado de ordenarlos para darles sentido". Y es que esas ilustraciones se ordenan a través de las conversaciones que Ferry (Mr. Bulb) mantuvo con Córdoba, al que ha convertido en el personaje de el Señor Asimétrico. "Me pareció que esas conversaciones eran interesantes para aparecer en el libro y le propuse convertirse en ese personaje. Y aunque al principio se resistía, al final aceptó". "Ese apodo de Mr. Asimétrico -continúa Ferry-, surge de una broma que le hice a José Luis Córdoba una vez. Le dije que era una persona "muy asimétrica" y eso se le quedó clavado, aunque le aclaré que ser asimétrio con es nada malo. Me encantan los personajes asimétricos, que no son perfectos". "Esas conversaciones que tuve con José Luis -añade-, se prolongaron durante meses y por eso quise adaptarlas para el libro. Por eso creo que es Señor Asimétrico es casi coautor de este libro, porque la conversación que mantenemos es el nexo de unión de las imágenes a las que da un nuevo sentido". Ilustración de 'Yo, Mr. Bulb'

La banda sonora de 'Yo, Mr. Bulb' Como podéis comprobar por la imagen que encabeza esta entrevista, Ferry es un gran melómano: "Me encanta toda la música, de todos los estilos. Pero he de reconocer que cuando oigo a The Beatles es como regresar en el tiempo a esa época en la que veía sus películas en el cine Maryland, que acabó convertido en una Sala X. Me emocionaron entonces y siguen emocionándome cada vez que los escucho. Preguntamos a Pasqual Ferry qué importancia cree que tienen las ideas para un artista. "Creo que artista es cualquier persona que se motiva, que siente pasión por algo y lo desarrolla. La idea es justamente esa pequeña chispa que mueve algo en nuestro interior. Puede ser una imagen, una palabra, algo que escuchas en la calle, una frase, un poema o un trozo de una película. Cualquier detalle puede propiciar que se encienda esa chispa. Por eso creo que la idea es lo que te impulsa a canalizar algo dentro de tí". Como comentábamos al principio, Ferry lleva más de tres décadas trabajando para Marvel. Por eso le preguntamos si cree que es posible vivir del mercado del cómic nacional. "Creo que sí, pero es muy complicado porque solo unos pocos privilegiados lo logran. Ha habido una crisis enorme en el cómic, incluso en Estados Unidos y Francia. En España puedes publicar tu obra, pero si no tienes un buen marketing y una distribución acecuada es dificil que un cómic se venda, aunque sea muy bueno. Esa gente que ha triunfado gracias a su talento puede mantenerse, pero para la gente joven, que podría traer nuevas ideas, es muy complicado entrar en la rueda. Vivir del cómic en España es realmente complicado". Ilustración de 'Yo, Mr. Bulb'

"Lo pasé tan mal con el coronavirus que solo quería que terminase" Durante lo peor de la pandemia del coronavirus, a Pasqual, como a tantos otros, le tu vieron que inducir un coma. "Tuve miedo, sobre todo porque era la primera vez que estaba en un hospital y las posibilidades de que no saliera eran muchas. Pero más que miedo a morir, lo que me daba más miedo era no poder pasar más tiempo con mi hijo y no poder acabar las obras que quería terminar". "Pero -continúa-, recuerdo que estaba tan mal que solo quería que aquello terminase. Pensé que si me ponían en coma por lo menos no sufriía más y no me enteraría, porque lo que viví fue muy duro". Ilustración de 'Yo, Mr. Bulb'

Pionero en Marvel junto a Pacheco y Larroca Como comentábamos al principio, hace 30 años, Ferry fue uno de los pioneros en triunfar en el cómic americano, junto a Pacheco y La Roca. "Fue un sueño hecho realidad, porque entonces nadie imaginaba que tres españolitos podían triunfar en Marvel. Hubo más pero nosotros fuimos los que más incidimos en el mercado. Yo ya llevaba tiempo trabajando en el mercado español y en esa época la cosa se puso complicada porque las revistas empezaron a cerrar y era casi imposible trabajar aquí. Y cuando entramos en Marvel vimos que nos respetaban y valoraban, nos pagaban bien y podíamos tener una carrera profesional". "Y, sobre todo, podíamos dibujar a los personajes a los que adorábamos de niños. Cuando me ofrecieron el primer tebeo de los X-Men y pude dibujar al Profesor Xavier, realmente me emocioné. Curiosamente mi primera colaboración con Marvel fue un especial del Dr. Extraño, que fue lo que me abrió las puertas para poder hacer otras cosas". "He de reconocer -continúa Ferry-, que también fue un proceso de aprendizaje, porque como dibujante estaba muy verde. Entonces no me daba cuenta, pero tras dibujar 22 páginas al mes comprendes lo duro que es este trabajo. Y cuando miras hacia atrás y ves tu evolución como artista, es sorprendente" "Para mí fue un sueño hecho realidad y una experiencia preciosa, y pude viajar a las convenciones de Estados Unidos y conocer a mis ídolos, a los dibujantes de tus tebeos favoritos. ¡Fue fantástico! -concluye Ferry-. Ilustración de 'Yo, Mr. Bulb'

"Carlos Pacheco es una leyenda" El pasado 9 de noviembre moría Carlos Pacheco, el mejor dibujante español de superhéroes de su generación. "Ante todo Carlos era un gran amigo -asegura Ferry-. Vivimos muchas cosas juntos y creo que compartíamos la misma pasión por narrar historias, por los cómics americanos y por el cómic en general. Era una persona con una pasión increíble, un hombre que adoraba lo que hacía y que hizo todo lo posible por dejar huella en el mercado. Ya la había dejado antes de que pasara lo que pasó, pero creo que ahora es una leyenda. Hemos perdido a uno de los grandes artistas españoles de todos los tiempos". En estos años Ferry se ha convertido en un modelo para muchos jóvenes dibujantes y ayudó a triunfar al dibujante español más potente de la actualidad en Marvel, el madrileño Pepe Larraz (actual estrella de los X-Men), con el que compartió una etapa en Thor. En 2012 Larraz nos confesaba: "Conocer a Pasqual Ferry ha sido una de las cosas que más me ha hecho aprender de mi vida de dibujante, tener que imitar su estilo era ver mil recursos por página que no se me hubieran ocurrido en la vida. Su trabajo es una pasada. Ferry es un poco mi padrino, de hecho el fue quién me recomendó para sustituirlo en Thor". "En cuanto lo conocí supe que iba a ser uno de los grandes -asegura Ferry-. En esa época intentaba abrirse camino y dudaba que pudiera tener un futuro en Marvel. Pero yo le decía que estaba seguro de que lo conseguiría. Yo le decía que su talento iba a prevalecer. recuerdo que tenía una libretita en la que hacía bocetos y dibujos de animales y cada vez que la veía decia: "me cago en la leche, este tío es buenísimo". Y creo que ahora es uno de los más grandes. Hay muy buenos dibujantes españoles en EE.UU., pero creo que él destaca. estoy muy feliz y emocionado por él". Ilustración de 'Yo, Mr. Bulb'