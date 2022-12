Balears prohibirà la publicitat sobre les apostes i limitarà l'obertura de nous punts de joc

Balears és la tercera comunitat autònoma amb més locals de joc del país i supera amb 40 punts la mitjana estatal de volum d'apostes. De les 130 sales de joc a Mallorca, 70 es troben a Palma. Les noves mesures aprovades pel Govern pretenen fer front a la concentració elevada de locals a Ciutat i als problemes derivats del joc, com la ludopatia.

El Projecte de Modificació de la Llei de Joc

Entre aquestes mesures destaquen la prohibició de la publicitat sobre el joc i les apostes. Dins d'aquest Projecte de Modificació de la Llei de Joc, també es troba la regulació de l'obertura de nous punts de joc, limitant la concessió de noves autoritzacions, i la planificació de les ubicacions d'aquestes. "Únicament es permet la publicitat que no tingui a veure amb l'activitat del joc, com a horaris paral·lels d'activitats esportives. Ens ha dit obertament la població civil que la publicitat del joc és molt perjudicial i provoca un trastorn greu com és la ludopatia", ha dit el vicepresident Juan Pedro Yllanes.