Se reinicia por segundo día consecutivo la búsqueda a Sandra Bermejo. La principal hipótesis que baraja la Policía es la desaparición voluntaria. La zona donde desapareció carece de señalización, está llena de acantilados y zonas rocosas de difícil acceso. Esta circunstancia y el mal tiempo que hacía ese día, han hecho barajar que la joven se accidentase.

La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), en coordinación con la Unidad Especializada del Grupo Especial de Operaciones (GEOS), La psicóloga madrileña, de 32 años, desapareció en el entorno de Cabo Peñas, en Gozón, el pasado ocho de noviembre.

La búsqueda se centra en una zona de acantilados donde se encontraron restos de una camisa “susceptibles” de pertenecer a Sandra. La prenda fue encontrada "a medio precipicio", aseguran fuentes de la investigación, a unos 200 metros de la zona donde inicialmente se centró la búsqueda.

Cronología de la desaparición

La mejora del tiempo y la bajamar han permitido a los GEOS rastrear la zona rocosa donde el 30 de noviembre un ciudadano vio una camisa blanca. Aunque no se ha podido determinar que pertenezca a Sandra Bermejo, sí coincide con su talla. Desde el hallazgo de la prenda, la zona solo ha podido rastrearse con drones debido al tiempo.

Según fuentes cercanas a la familia, la camisa no estaría allí cuando se hicieron las primeras batidas. Además, creen que Sandra no cayó al mar, una de las hipótesis que se barajó tras conocerse la desaparición. Hace ahora una semana, no lejos de allí, que aparecieron también unas etiquetas blancas de ropa. Pertenecerían a una malla de color negro que también coincide con la talla que usaba Sandra y que están en manos de la Policía: "La experiencia te dice que en este tipo de terrenos, lo normal es que el cuerpo ya habría sido hallado", explica Juan Manuel Medina, portavoz y abogado de la familia de Sandra.

Se reanuda la búsqueda de Sandra Bermejo



La Policía busca su ADN en la camisa que encontramos en los acantilados



— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 15, 2022

Lo que no se ha encontrado es el móvil que llevaba el día de la desaparición, sin embargo, la terminal del teléfono se posiciona en la zona: "Es el último posicionamiento, pero no descartamos que alguien se lo haya llevado o lo haya roto", afirma ante los medios Medina.

Los trabajos están siendo coordinados por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Gijón en coordinación con la Unidad Especializada de los GEOS. Además, hasta el momento, la búsqueda se ha efectuado por tierra, mar y aire y los perros han marcado dos ubicaciones, ambas cerca de donde aparcó la joven.