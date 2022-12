Las mujeres bisexuales ante la incomprensión: "Es la única identidad sexual que se niega"

Las mujeres bisexuales no hemos acabado de salir del armario y somos las más invisibles dentro de los colectivo LGTBI, dicen nuestras entrevistadas. Quieren contar sus historias sobre su orientación sexual que, según ellas, es negada, calificada muchas veces por la sociedad como 'viciosa' o hipersexualizada.

Todas coinciden en que se dieron cuenta de su identidad sexual en su adolescencia. "Descubrí mi bisexualidad con quince años. Era la fiesta de la primavera y a mi siempre me había gustado un chico y me acuerdo de que le estuve buscando por la fiesta y a la mitad de la fiesta empecé a buscar a su hermana y ya me pareció un poco raro y pensé: No se si me gusta más el chico o la hermana. Ahí me empecé a plantear cuál era mi orientación", asegura Ana Silva, mujer bisexual de la Asociación COGAM.

Más frecuente de lo que podría parecer El 18,5 de las mujeres jovenes se reconoce como bisexual. Así lo indica el estudio Sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español del Instituto de las Mujeres, con encuestas a 1.516 jóvenes de entre 18 y 25 años. En realidad es un porcentaje muy superior al de las mujeres que se definen como homosexuales (2,6%). Algunos estudios recientes habían apuntado ya en esta dirección. El último Informe de la Juventud en España (INJUVE, 2020) indicaba que un 75% de las mujeres entre 15 y 29 años se definían como heterosexuales, un 12% como bisexuales y un 6,1% como homosexuales". En este sentido, el documento concluía que, mientras que los hombres tienden a señalarse como homosexuales o heterosexuales, las mujeres declaran sentir atracción por ambos sexos con una mayor frecuencia que los varones. Playztrends Desmontando clichés sobre la bisexualidad femenina Desmontando clichés sobre la bisexualidad femenina... Ver ahora Sin embargo la orientación sexual se somete a debate porque las mujeres entrevistadas apuntan a que ésta puede evolucionar con el tiempo. "No tenemos por qué ser de una orientacion y mantenernos en esa orientación toda la vida sino que, a veces, fluye. Somos bisexuales y luego resulta que vamos decidiendo que nuestra orientación es otra", asegura Silva. Asimismo se producen equívocos frecuentes sobre la idea de la bisexualidad femenina, por ejemplo: "El hecho de pensar que nos gustan hombres y mujeres por igual. Lo típico del 50% por 50%, que es una afirmación que surge, una vez más, de pensar la bisexualidad como una mezcla entre homosexualidad y heterosexualidad", añade Ana Amigo, autora de Biciosas. “Se piensa que la bisexualidad es una mezcla de homosexualidad y heterosexualidad“

El estigma de la bifobia Dentro del colectivo LGTBIQ+ una de las letras que menos se visibiliza es la B de bisexuales. Ellas y ellos se quejan de que ni dentro ni fuera del colectivo termina de aceptárseles. Pero lo que más les hiere es la bifobia. "Lo más difícil de ser bisexual es combatir la bifobia, tener que soportar ciertos comentarios, ciertas alusiones como 'Estás en una fase, o puede que estés indecisa... Todo eso puede ser cierto, puede que disfrutes mucho del sexo, puede que estés en una fase o puede que todavía no te hayas decidido. Pero a veces es que realmente eres bisexual y ya está", apunta Silva. “Lo más difícil de ser bisexual es combatir la bifobia“ José Carlos Senent, un hombre que se declara bisexual, cree que la opinión de que su identidad sexual no es real es masiva. "Para mí, lo más problemático de mi experiencia bisexual ha sido la bifobia, especialmente la sufrida por parte de personas que pertenecen a colectivo LGTBI Se entiende que si eres parte del colectivo tienes que tener más empatía, más sensibilidad hacia las personas que no son heterosexuales, pero como la bisexualidad no parece existir, pues dentro del colectivo LGTBI tampoco existe". Para Ana Amigo, activista e investigadora, no se cuestiona otra identidad sexual salvo la bisexual: "Como forma de bifobia, a mí, la que más me afecta personalmente, o la que más considero importante es que la bisexualidad es siempre una identidad negada. Siempre se nos considera medio heterosexual y medio homosexual. Depende, en todo caso, de la percepción de la gente, de con quien estemos teniendo una relación. Es algo que no pasa con el resto de las identidades sexuales". “La bisexualidad es una identidad negada “