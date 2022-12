Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El G7 acuerda también un tope de 60 euros al barril de crudo ruso como la UE

El Gobierno de Estados Unidos ha celebrado que la decisión de la Unión Europea, el G7 y Australia de poner un tope de 60 dólares al barril de crudo ruso transportado por vía marítima limitará los ingresos y las finanzas del presidente ruso, Vladímir Putin. "La acción de hoy ayudará a limitar las finanzas de Putin y los ingresos que está usando para financiar su invasión brutal de Ucrania", ha dicho en un comunicado la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

“Today our coalition set a cap on the price of seaborne Russian oil — a result of months of effort and a sign of our united resolve. This will help restrict Putin’s primary source of revenue for his war and preserve stability of global energy supplies. https://t.co/JJDSGM5RJq pic.twitter.com/nVOqWV4r9b“