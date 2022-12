Además, el exministro británico Sajid Javid, uno de los rostros más destacados del Partido Conservador, ha anunciado este viernes que abandonará su escaño en el Parlamento antes de las elecciones generales de 2024.

"Tras mucha reflexión, he decidido que no me presentaré de nuevo en las próximas elecciones generales", ha indicado Javid. "Servir como miembro del Parlamento por Bromsgrove sigue siendo un privilegio increíble y continuaré apoyando al Gobierno y las causas en las que creo", ha añadido.

