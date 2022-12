Seis sobres con material pirotécnico han sido interceptados en La Moncloa, el Ministerio de Defensa, la base aérea de Torrejón de Ardoz, la embajada de EE.UU., la embajada de Ucrania en España y una empresa de armamento.

La Audiencia Nacional ya está investigando todos los casos como delitos de terrorismo. Mientras avanza la investigación, esto es lo que se sabe hasta el momento.

El primer sobre llegó el pasado 24 de noviembre a La Moncloa dirigido al presidente del Gobierno. En un principio, la Policía lo trató como un hecho aislado hasta que no se produjo la deflagración del sobre en la Embajada de Ucrania este miércoles, horas antes de que llegase otro paquete sospechoso a la empresa Instalaza. Los otros tres sobres fueron interceptados este jueves por la mañana: el de Torrejón de Ardoz, de madrugada, y después el del Ministerio de Defensa y el de la embajada de EE.UU..

Aún no han trascendido datos sobre la procedencia de los sobres ni su remitente más allá de que todos los indicios apuntan a que proceden de territorio español , según ha explicado el secretario de Seguridad, Rafael Pérez.

¿Qué tienen en común los sobres?

Todos los sobres tienen características similares. Son de color marrón y dentro disponen de un mecanismo casero que activa una "deflagración con llama súbita" (no una explosión). Fuentes del Ministerio de Defensa a TVE han explicado este jueves que el que llegó a su sede tenía un mecanismo de activación por medio de un sedal. Y según fuentes de la investigación a EFE, al menos cuatro de los sobres tenían la misma letra en las direcciones, escritas con bolígrafo y en mayúscula y que de alguna forma están relacionadas con la guerra de Ucrania, menos la enviada a Sánchez, que no se ha podido precisar, y no ha trascendido tampoco el de la embajada estadounidense. Fuentes jurídicas a TVE destacan, por su parte, que las cinco primeras cartas son iguales.